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حملة شعبية لتغيير أسماء الشوارع العبرية في القدس والضفة والداخل لأسماء رموز فلسطينية (فيديو)

24/6/2021-|آخر تحديث: 24/6/202101:26 PM (مكة المكرمة)

أطلق ناشطون فلسطينيون حملة بعنوان (#شوارعنا_فلسطينية) لمحو أسماء الشوارع والطرقات العبرية في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل وتغييرها إلى أسماء ورموز فلسطينية رفضا لمحاولة الاحتلال فرض لغته على المناطق المحتلة.

وصحح المدونون أسماء المناطق المختلفة مشيرين إلى الأسماء العربية بدلا من العبرية. وتهدف الحملة إلى تعزيز الهوية الفلسطينية والانتماء ومنع محاولات الاحتلال تزييف الواقع لصالح مشروعاته الاستيطانية وحذفه تاريخ أصحاب الأرض.

وشجع المدونون على منصات التواصل استخدام الأسماء الفلسطينية. وكتب الناشط سامح مناصرة “كل منا يجب أن يكون حارسا لذاكرة البلاد وهويتها العربية الفلسطينية. لا تنسبوا القرى والمدن والشوارع لأسماء الاحتلال ومستوطناته، فلكل مكان في الأرض اسمه العربي”.

وأضاف “سمّوا البلدان بشهدائها وزيتونها وما يحبه أهلها. هي أشياء بسيطة ولكن تعزز الهوية الفلسطينية والانتماء وتقصي ثقافة الاحتلال ومستوطنيه عن العقول والجغرافيا والمكان”.

وكتب الشيخ كمال الخطيب “لا تُردد أسماء قادة الاحتلال ومستوطنيه وقتلاه الّذين يُبذل كل جهد لتزوير الواقع وإلصاقهم بأرضنا، لأن فلسطين لنا والاحتلال إلى زوال. نعم لتسمية شوارعنا بأسماء من نفتخر بهم”.

وكتب الدكتور شكري الهزيل “هذه حملة ممتازة لاستعادة الأسماء والهوية الفلسطينية للشوارع والقرى والمدن وحيز المكان والجغرافيا. حربنا معهم على النقطة والحرف والعربنة والأسرلة. هم يريدون محو كل شيء فلسطيني حتى أسماء المدن والقرى المكتوبة على لافتات السير يعبثون بها”.

وكتبت حلا “كل شارع مميز بعملية من العمليات، بدم بطل من أبطال الوطن، بطلقة هزت الاحتلال وكيانه. كل شارع لازم يحمل اسم من أسماء أبطالنا بدلا من أسمائهم التي تزيف الحقائق الثابتة دوما”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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