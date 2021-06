شرطي أمريكي يعتدي على صبي من أصول أفريقية مُسببًا له إصابات بالغة (فيديو)

وثقت كاميرا منزلية حادث اعتداء على صبي أمريكي من أصول إفريقية، الإثنين الماضي، من قبل شرطي بحي “فورت مييرز” بولاية فلوريدا، حيث تسبب الاعتداء في إصابات على مستوى رأس الشاب وجسده عقب استهدافه بصاعق كهربائي.

وكان الصبي جاك روديمان، البالغ 16 عامًا، مُنتظرًا أمام باب منزل صديقته في انتظار فتحه، عندما استوقفه الشرطي من الخلف مُطالبًا إياه برفع يده. ورد عليه الصبي بأنه لم يفعل شيئًا يستوجب ذلك. فأطلق عليه صاعقًا كهربائيًا أسقطه أرضًا، مما تسبب في ارتطامه بحجر شق رأسه وسالت منه الدماء بغزارة.

A 16-year-old in Florida is tased on his girlfriend's porch for standing while Black pic.twitter.com/i7W5fIUl28

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) June 23, 2021