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شرطي أمريكي يعتدي على صبي من أصول أفريقية مُسببًا له إصابات بالغة (فيديو)

لحظة الاعتداء على الصبي الأمريكي من أصول افريقية جاك رويدمان على يد أحد أفراد الشرطة (مواقع التواصل)
لحظة الاعتداء على الصبي الأمريكي من أصول افريقية جاك رويدمان على يد أحد أفراد الشرطة (مواقع التواصل)
24/6/2021

وثقت كاميرا منزلية حادث اعتداء على صبي أمريكي من أصول إفريقية، الإثنين الماضي، من قبل شرطي بحي “فورت مييرز” بولاية فلوريدا، حيث تسبب الاعتداء في إصابات على مستوى رأس الشاب وجسده عقب استهدافه بصاعق كهربائي.

وكان الصبي جاك روديمان، البالغ 16 عامًا، مُنتظرًا أمام باب منزل صديقته في انتظار فتحه، عندما استوقفه الشرطي من الخلف مُطالبًا إياه برفع يده. ورد عليه الصبي بأنه لم يفعل شيئًا يستوجب ذلك. فأطلق عليه صاعقًا كهربائيًا أسقطه أرضًا، مما تسبب في ارتطامه بحجر شق رأسه وسالت منه الدماء بغزارة.

ونقلت صحف محلية أن والدة روديمان اتهمت الشرطة باستهداف ابنها بشكل عنصري، ونقلت رد الشرطة بأن الشرطي أطلق عليه الصاعق الكهربائي نظرا لرفضه الامتثال لأوامره.

ومن المقرر إيداع الصبي روديمان الحجز لمدة 21 يومًا، لحين التحقيق في الحادث ومعرفة ملابساته.

وبعد مقتل الرجل الأمريكي جورج فلويد السنة الماضية اختنافا تحت ركب أحد أفراد الشرطة، توالت الاحتجاجات والمظاهرات بمختلف المدن الأمريكية. كما توالت الدعوات إلى ضرورة وقف استخدام الشرطة للقوة غير المتكافئة ضد المدنيين، وعدم استهداف المواطنين من أصحاب البشرة السوداء.

المواطنون الأمريكيين السود يتعرضون للعنف 3 مرات ضعف ما يتعرض له البيض (الأناضول)

وكشف موقع “خرائط جرائم الشرطة”، المتخصص في رصد انتهاكات الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن العنف الذي تستخدمه الشرطة أدى لمقتل 7666 شخصاً خلال السنوات الخمس الماضية.

ولفت الموقع نفسه إلى أن 95٪ من المواطنين الذين توفوا بسبب عنف الشرطة الأمريكية، توفوا أثناء الاحتجاز في مراكز الشرطة، وأن كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا هي الولايات التي تسجل أعلى مستوى من عنف الشرطة.

ويتعرض السود، الذين يشكلون 13.4٪ فقط من سكان البلاد، لعنف الشرطة بمعدل أكثر من ضعفين ونصف مقارنة مع البيض.

المصدر : الجزيرة مباشر

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