شاهد: بطل “خارق” يلتقي البابا فرنسيس ويقدم له هدية خاصة خلال قداس

حضر مشارك غير تقليدي اللقاء العام للبابا فرنسيس في الفاتيكان، وجلس رجل يرتدي الزي المميز للرجل العنكبوت الشهيرة في القصص المصورة والأفلام في المقاعد المخصصة لكبار الشخصيات في ساحة القديس داماسو.

التقى البطل الخارق بالبابا فرانسيس وقدم له هدية خاصة خلال القداس الأسبوعي بمقر الفاتيكان، أمس الأربعاء، وتبين لاحقا أنه ضمن فريق تطوعي للتخفيف عن الأطفال المرضى في المستشفيات.

" بطل خارق" يلتقي البابا فرانسيس ويقدم له هدية خاصة خلال القداس الأسبوعي بمقر الفاتيكان، التقى البابا فرانسيس رجلًا يرتدي بذلة الشخصية السينمائية الخارقة ”سبايدر مان“.

لاحقًا تبين أنه ضمن فريق تطوعي يتنكر في زي الأبطال الخارقين لزيارة الأطفال المرضى في المستشفيات للتخفيف عنهم. pic.twitter.com/yxHQHDl3Kc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 24, 2021

وجاء مقعد (سبايدرمان) مجاورا لقس يرتدي زيا باللون الأسود، بدا أنه لا يشعر بأي ارتباك من الشخصية الجالسة بجواره بزيها ذي الألوان الأحمر والأسود والأزرق والعينين البيضاويين الكبيرتين.

والتقى الضيف المميز بالبابا فرنسيس خلال القداس الأسبوعي بمقر الفاتيكان، وقدم له هدية خاصة عبارة عن قناع الرجل العنكبوت وتسلمها منه البابا بكل رحابة.

الرجل العنكبوت كان ضيفا مميزا وسط الحضور(رويترز)

وانتظم (سبايدرمان) بزيه الأحمر والأزرق الضيّق رغم الحر الشديد حتى جاء دوره في منصة كبار الشخصيات وصافح البابا مطولا وقدم له قناع الرجل العنكبوت وقال إنه لم يعد يستخدمه.

وسرق وجود الرجل العنكبوت في ساحة الفاتيكان بعض الأضواء من البابا والتقط البطل الخارق -الذي يحظى بشعبية كبيرة وسط الأطفال- العديد من الصور مع بالغين أيضا.

الفاتيكان ثمن دور الرجل العنكبوت في التخفيف عن الأطفال المرضى(رويترز)

وأعرب الرجل العنكبوت عن سعادته بلقاء البابا وطلب منه أن يصلي للأطفال في المستشفيات وقال “كنت سعيدا جدا لأن البابا فرانسيس فهم على الفور مهمتي الحقيقية مع الأطفال”.

وثمن الفاتيكان دور “البطل الخارق الرائع” وقال إنه أجرى أكثر من 1400 اتصالا عبر الفيديو لإسعاد الأطفال خلال الحجر المنزلي الذي فرضته إيطاليا مع تفشي جائحة كورونا.