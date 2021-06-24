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نواب أمريكيون يطالبون القاهرة بالإفراج عن رامي شعث وعمته ترد على اتهامات محام مصري (فيديو)

رامي شعث الناشط الفلسطيني المصري (مواقع التواصل)
رامي شعث الناشط الفلسطيني المصري (مواقع التواصل)
24/6/2021-|آخر تحديث: 24/6/202101:16 PM (مكة المكرمة)

اتهم المحامي المصري محمود عطية الناشط الفلسطيني المعتقل في مصر رامي شعث بالانتماء لكيان إرهابي يسمى (خلية الأمل) ضمن 35 شخصا آخرين زاعما أن هؤلاء ضالعون في نشر أخبار كاذبة وتحريضية عن مصر.

وأضاف في لقاء على الجزيرة مباشر أن هذه الخلية متهمة بتلقى تمويل خارجي من تركيا لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر بهدف إسقاط النظام والدولة المصرية.

وتابع “كون رامي شعث نجل السيد نبيل شعث لا يجعله فوق القانون، فهو مثله مثل أي متهم آخر في هذه القضية”.

ونفت زينب شعث عمة رامي شعث هذه الاتهامات مؤكدة أنها باطلة ولا دليل واحدا عليها، وأن ابن شقيقها لم ينتم يوما لمثل هذا التنظيم، ولم يعمل ضد الحكومة المصرية على الإطلاق.

وأضافت أن جل نشاطه يرتبط بحركة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والمطالبة بفرض العقوبات وسحب الاستثمارات من حكومة إسرائيل نصرة للقضية الفلسطينية.

وأوضحت أن رامي شعث لم يعرض على محكمة ولم يطلع على أي أدلة اتهام، مؤكدة أنه لم يستطع الدفاع عن نفسه لأنه لم يحاكم من الأصل.

وكان نواب أمريكيون وناشطون قد طالبوا السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الناشط  الفلسطيني رامي شعث وذلك بمناسبة عيد ميلاده الخمسين.

ورامي شعث هو نجل القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية نبيل شعث وهو منسق حركة مقاطعة إسرائيل في مصر (بي دي إس).

وكان قد اعتقل في 5 يوليو/تموز 2019 وتم تجديد حبسه الاحتياطي عشرات المرات من دون محاكمة، كما رحلت السلطات المصرية زوجته الفرنسية إلى باريس في نفس يوم اعتقال زوجها.

وفي أبريل/ نيسان 2020، أدرج اسم رامي شعث على القائمة المصرية لـ”الكيانات والأفراد الإرهابيين”، في قرار انتقدته بشدة منظمات غير حكومية وخبراء أمميون.

وتواجه القاهرة اتهامات من قبل منظمات حقوقية دولية ومحلية عدة بقمع المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان، لكن القاهرة دوما ما تنفي هذه الاتهامات وتؤكد أنها تخوض حربا ضد الإرهاب وتتصدى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر

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