الحكم بسجن بريطاني أشاد بمذبحة كرايستشرش ضد المسلمين في نيوزيلندا

حكم القضاء البريطاني أمس الأربعاء بالسجن 3 سنوات ونصف السنة على رجل نشر مقاطع فيديو متطرفة عبر الإنترنت إحداها تشيد بالهجمات على مساجد بمدينة كرايستشرش في نيوزيلندا.

وكان مايكل ناغنت (38 عاما) الذي أقرّ بالذنب يدير عدة منتديات دردشة على تطبيق تلغرام مستخدما هويات مختلفة للتعبير عن “كراهيته” للأقليات العرقية وفقًا لما ذكرت محكمة كينغستون قرب لندن.

ونشر ناغنت مقطع فيديو في الذكرى الأولى لهجمات كرايستشرش التي خلفت 51 قتيلاً وعشرات الجرحى، أشاد فيه بالمجزرة.

تشييع ضحايا “مجزرة المسجدين” في نيوزيلندا (رويترز)

كما نشر نسخة عن بيان منفذ هذه الهجمات (برينتون تارانت) الأسترالي المتطرف الذي يعتقد بتفوق البيض، وقال المدعى عليه “أتفهم لماذا فعل تارانت ما فعله”.

واعتقل ناغنت في أغسطس/آب الماضي وكان قد نشر أيضا محتوى لتصنيع أسلحة ومتفجرات وأرسله دون علمه لشرطيين في مهمة سرية كانوا يحققون في ملفه.

وقال القاضي بيتر لودر لدى اعلان الحكم إنه “شجع عمدا إرهاب اليمين المتطرف من خلال إدارته لمجموعات تؤمن بالعنصرية والعنف ومعاداة السامية والنازية الجديدة”.

رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن دعمت مسلمي بلادها بعد المجزرة(رويترز)

مجزرة المسجدين

وكان قد استهدف هجوم دموي مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا في منتصف مارس/آذار عام 2019، وأدى الاعتداء لمقتل 51 مصليًا، وإصابة العشرات.

ووصف الهجوم الإرهابي بأنه أسوأ حادث إطلاق نار يسقط فيه عدد كبير من الضحايا على يد مسلح واحد في نيوزيلندا، ووصفت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن على الفور جريمة القتل الجماعي بأنها جريمة إرهابية.

وألقت السلطات في نيوزيلندا القبض على منفذ الهجوم الذي بث جريمته مباشرة على فيسبوك، ومثل أمام المحكمة، ووُجهت إليه تهم بـ”القتل العمد”.

مسجد النور في مدينة كرايستشيرش بجنوب نيوزيلندا (رويترز)

وصوّر منفذ الهجوم جريمته عبر كاميرا ثبتها في قبعة كان يرتديها، وتمكن من بث 17 دقيقة منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم حذفها لاحقا.