الجيش الإسرائيلي يتحدّث عن تعاون “استثنائي” مع واشنطن ضدّ طهران

وصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي (أفيف كوخافي) التعاون مع الولايات المتحدة ضد إيران التي تتّهمها إسرائيل بالسعي لحيازة سلاح نووي، بأنه “استثنائي في نطاقه وبلغ ذروته النوعية”.

ونقل بيان للجيش الإسرائيلي، عن كوخافي قوله إنّ “التعاون العسكري مع الجيش الأمريكي هو استثنائي في نطاقه ووصل إلى ذروته النوعية” وفق المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية.

وأوضح البيان أنّ “الهدف المشترك والمركزي للجيشين هو إيران، التي تعمل على إنشاء وتأسيس قوات إرهابية في العديد من الدول في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

رئيس هيئة الطاقة النووية علي أكبر صالحي(يمين) والرئيس الإيراني حسن روحاني

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي عرض كوخافي خلال لقائه بمسؤولين أمريكيين “الطرق الممكنة لمنع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية”.

كان رئيس الأركان الإسرائيلي قد بحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان خلال زيارته الحالية لواشنطن “التموضع الإيراني في أنحاء الشرق الأوسط وإخفاقات الاتفاق النووي الحالي”.

كما بحث مع قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط الجنرال (فرانك ماكنزي) ملفات إيران والحرب الأخيرة في غزة والنزاع في سوريا والتعاون بين البلدين.

ويعود كوخافي يوم الجمعة إلى إسرائيل بعد زيارة إلى الولايات المتحدة استمرّت لعدة أيام.

مدينة صاروخية تحت الأرض تابعة للحرس الثوري الإيراني (رويترز)

إيران وإسرائيل

وتعارض إسرائيل التي تُعدّ القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط بشدّة، الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران الدول الكبرى حول النووي الإيراني وتعتبر أنه سيمكّن طهران من حيازة سلاح نووي وتهديد وجودها.

ويريد الرئيس الأمريكي جو بايدن العودة إلى الاتفاق النووي الذي يفرض ضوابط على البرنامج النووي الإيراني بعدما كان الرئيس السابق دونالد ترمب قد انسحب منه وأعاد فرض عقوبات على طهران.

وردّاً على انسحاب واشنطن من الاتفاق تخلّت طهران عن عدد من الالتزامات الواردة في الاتفاق وزادت أنشطتها النووية.

واستضافت فيينا في الأسابيع الأخيرة جولات محادثات شملت بريطانيا والصين وألمانيا وفرنسا وروسيا وإيران بهدف إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق.