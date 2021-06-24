العثور على 750 قبرا لمجهولين قرب مدرسة كانت تديرها الكنيسة في كندا (فيديو)

قال زعيم لسكان أصليين في كندا، اليوم الخميس، إنه جرى العثور على أكثر من 750 قبرا في عمليات تنقيب داخل موقع مدرسة داخلية سابقة في مقاطعة ساسكاتشيوان في غرب كندا كانت تديرها الكنيسة.

وقال قدموس ديلمور “باشرنا التنقيب عبر استخدام رادار لجوف الأرض في 2 يونيو/حزيران وإلى الأمس (الأربعاء)، اكتشفنا 751 قبرا مجهولة الهوية”.

وأضاف “الأمر لا يتعلق بمقبرة جماعية، إنّها قبور لا تحمل علامات”.

وهذا هو ثاني اكتشاف من نوعه في أقل من شهر.

وأوضح ديلمور أنه في الماضي قد تكون وضعت إشارات تدل على هويات المدفونين في هذه القبور لكن “ممثلين عن الكنيسة الكاثوليكية أزالوها”، مشددا على أن الموقع “مسرح جريمة”.

ووصف رئيس الوزراء الكندي غاستن ترودو، اليوم الخميس، العثور على هذه القبور بأنه “تذكير مخز بما تعرّضت وما زالت تتعرّض له الشعوب الأصلية في هذا البلد من عنصرية ممنهجة وتمييز وظلم”.

ودعا ترودو إلى “الإقرار بهذه الحقيقة واستخلاص العبر من ماضينا والمضي قدما في مسار مشترك للمصالحة لكي نتمكّن من بناء مستقبل أفضل”.

صورة أرشيفية لأطفال من السكان الأصليين خلال وجودهم في المدرسة التي كانت تديرها الكنيسة الكاثوليكية (رويترز ـ أرشيف)

وبدأت أعمال التنقيب في محيط مدرسة ميريفال، نهاية مايو/أيار الماضي، بعد العثور على رفات 215 تلميذا مدفونين في موقع مدرسة كاملوبس الداخلية السابقة للسكان الأصليين في مقاطعة كولومبيا البريطانية في غرب كندا.

وحتى تسعينيات القرن الماضي أدخل نحو 150 ألف طفل من السكان الأصليين قسرا إلى 139 مدرسة داخلية في مختلف أنحاء البلاد حيث أبعدوا عن ذويهم وثقافتهم ولغتهم.

وتعرّض كثير منهم لإساءات أو لاستغلال جنسي وقضى أكثر من أربعة آلاف منهم في تلك المؤسسات، وفق لجنة تحقيق خلصت إلى أن ما جرى يشكّل “إبادة جماعية ثقافية” ارتكبتها كندا.