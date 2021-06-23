قالوا إنه “يتحور” مثل كورونا.. انتقادات لاذعة لمصطفى بكري بعد تغريدة عن تركيا (فيديو)

واجه عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري انتقادات لاذعة بعدما نشر تغريدة مثيرة للجدل ردا على تصريحات ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي، بشأن أحكام الإعدام الأخيرة بمصر في قضية فض رابعة.

وتساءل بكري عبر تويتر “إلى متى ستصمت مصر أمام تطاول أردوغان، تصريحات مستشاره ياسين أقطاي التي تسيء إلى القضاء المصري علي خلفية أحكام رابعة الأخيرة، أقل ما توصف أنها وقحة، وتمثل تدخلًا سافرًا في شؤون بلد مستقل وذو سيادة، يجب علي أقطاي أن ينظر لنفسه في المرآة، ويحدثنا عن القضاء التركي”.

إلي متي ستصمت مصر أمام تطاول أردوغان وعصابته ، تصريحات مستشاره ياسين أقطاي التي تسيء إلي القضاءالمصري علي خلفية أحكام رابعه الأخيره ، أقل ماتوصف أنها وقحه ، وتمثل تدخلا سافرا في شئون بلد مستقل وذو سياده ، يجب علي أقطاي أن ينظر لنفسه في المرآه ، ويحدثنا عن القضاء التركي — مصطفى بكري (@BakryMP) June 22, 2021

وكان أقطاي نشر مقالًا في صحيفة يني شفق التركية رد فيه على تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري بشأن التقارب مع أنقرة، وسرد ما عدها 3 مستحيلات لن تقدمها تركيا لمصر في سبيل تحسين العلاقات.

وقال إنه من المستحيل أن تسلم تركيا لاجئين سياسيين إلى بلد تم فيه اتخاذ قرارات الإعدام الجماعي من خلال المحاكمات الأكثر تعسفًا بحق السياسيين، ومن المستحيل كذلك تخلي تركيا عن سياستها الأخلاقية والإنسانية، أو أن تكون الرغبة في التقرب بهدف الاستسلام أو إعلان الهزيمة.

انتقادات حادة لعضو مجلس النواب المصري #مصطفى_بكري بعد تغريدة مثيرة للجدل عن #تركيا pic.twitter.com/yKYtAmAe9z — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 23, 2021

تغريدة بكري قوبلت بسيل من الانتقادات الحادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبه ناشطون بالالتفات إلى قضية سد النهضة التي تهدد مصر في الصميم، وتساءلوا عن صمته تجاه تصريحات إثيوبيا المستفزة بين الحين والآخر، وذكّروه بقرب موعد الملء الثاني للسد.

كما اتهمه مغردون بالتلون للتقرب إلى من بيده مقاليد الحكم منذ ثورة يناير 2011، ووصفه أحدهم بأنه “يتحوّر” مثل فيروس كورونا وأنه في حال عودة العلاقات فعليا مع تركيا سيكون أول من يستقبلهم بالأحضان، على حد تعبيرهم.

فعلا يتحور مثل كرونا — البحيري (@ZZMeb3Tf1CMn8RQ) June 23, 2021

وكان سامح شكري قد قال إن عودة العلاقات بين مصر وتركيا تخضع للتقييم والرصد، وسيتم رفع مستواها في الوقت المناسب.

وأضاف خلال مقابلة مع فضائية مصرية خاصة أن هناك مسارًا يتم من خلاله تقييم السياسات التركية وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والاحترام المتبادل وإقامة العلاقات على أساس المصلحة.

الناس قلقانة من سد النهضة وانت تكتب عن تركيا .لاحديث للشعب الا عن سد الخراب الاثيوبى وماذا ستفعل الدولة امام هذا الخطر الداهم. — بدر (@fSp8ilqWNsS2eyh) June 22, 2021

وعارضت أنقرة الإطاحة بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي عام 2013، ما أدى إلى توتر العلاقات السياسية مع القاهرة، لكن العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما استمرت بشكل طبيعي.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد قال منتصف أبريل/نيسان الماضي، إن تركيا ومصر قررتا مواصلة الحوار الذي بدأ عن طريق استخبارات البلدين، عبر وزارتي الخارجية.

وأشار إلى أنه يمكن أن تحدث شروخ في العلاقات السياسية والدبلوماسية في بعض الأحيان لكن في حال إظهار نية مشتركة فإن العلاقات ستتقدم بشكل أسهل.

سعاتك تجيب رئيس وزراء اليونان وتعترف وتؤيد نقاط خلافيه بين اليونان وتركيا وتجعل من نفسك حكم لتلك القضايا وتنصر طرف ضد طرف ثم تلوم علي اقطاي انه يتحدث عن القضاء ..تركيا لن تخضع للاراده السياسيه المصريه ..قدمت السبت والاحد والدوله المصريه تعاملت معها بخشونه وجفاء — elsayed mahdy (@smartsmile100) June 22, 2021

مش شايفين يعنى دمّك محروق على أهل بلدك اللى ممكن يعطشوا ويجوعوا وعلى الخمسة مليون فدّان اللى راح يبوروا اذا تم ملىء السد فى موعده!! — Osama Al-Sayed (@oalsayed) June 22, 2021

سياده بتاعه تيران وصنافير ولا حقول الغاز ولا نهر النيل ولا القروض سياده دي عامله زي مصلحه الشعب — S.V consult (@hadihunaidi) June 22, 2021

لا يجوز الصمت على الظلم ويحاكمون ظلما مجرد انهم مسلمون يااخ مصطفى ، انت تعرف جييدا ان احد الحكام احتج على كلمه اللهم صل على سيدنا محمد ، هل هذا قاض عادل؟ بدلا من التحريض على تركيا انتبهوا الى المؤامره التي تحاك ضد مصر من خلال سد النهضه والمشكله ليست اثيوبيا. — Ali Alblwi (@AliAlblwi8) June 23, 2021

يعني انت سبت اثيوبيا والمياه الا هتخده مش عارفين نخد لا حق ولا بطل معه وبتنتقد تركيا يا اخي حرام عليكم والله — Essam (@Essam93359200) June 22, 2021

سيبك من تركيا الوحشة دي .. خليك مع #أثيوبيا — أبو مصعب عطية (@8ZUO8z5EtnPycqa) June 22, 2021

بشهادة المستشار الزند… القاضى المصرى و صل لمنصبه بظلم وخيانة زميله الأكثر منه تفوقا" و لكن لايملك واسطة… و انت لسه بتقول القضاء المصرى؟! مش عارف انت بتشوف نفسك في المرايه إذاى بجد اسمك بقى إختصار لأفظع شتيمة — طارق الرملى (@fDwWr4Khkvg3p3L) June 22, 2021

الا تعلم أن ياسين أقاطى له حساب على تويتر، لكى ترد عليه مباشرة بدل الولوة التى لايقرئها؟ 🇪🇬 — Defender (@Defender102b) June 22, 2021

ياخويا يادرش لما تبقي تتحرك قدام صلف وتكبر اثيوبيا اللي مسحت بيكم الارض تبقي تدور علي اردوغان ولا هي عصفورة جديده بتلهو بيها الشعب عن خيبتكم في سد النهضه — XLarge (@XLarge93687465) June 22, 2021

هتعملوا كام خرم في سد النهضة؟؟ — Mhmoud (@Mhmoud43998984) June 22, 2021

بالنسبه لابي احمد ايه ؟؟! — الديكتاتور العادل (@figo_wuk) June 22, 2021

باقي 8ابام علي المليء الثاني يا استاذ مصطفي — mohamed ibrahem (@mohamed_70) June 22, 2021