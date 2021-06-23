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لحظة سقوط سيارة من أعلى كوبري فوق المارة وسط القاهرة (فيديو)

سقطت السيارة من أعلى الكوبري في الوقت الذي كان يتواجد أسفله أكثر من شخص (مواقع التواصل)
سقطت السيارة من أعلى الكوبري في الوقت الذي كان يتواجد أسفله أكثر من شخص (مواقع التواصل)
22/6/2021

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة يظهر لحظة سقوط سيارة من أعلى كوبري (6 أكتوبر) وسط القاهرة على المارة في الشارع.

ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية عن مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة قوله إن سيارة خاصة سقطت من أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من مصر الجديدة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وأضاف: “بالانتقال والفحص تبين أن اختلال عجلة القيادة في يد السائق، بسبب السرعة الزائدة تسبب في اصطدام السيارة بالجزيرة المتواجدة في منتصف الطريق وعبورها للاتجاه الآخر، ثم بالحاجز الحديدي للكوبري وسقوطها من أعلى الكوبري”.

وأشار المصدر الأمني للصحيفة أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين، تصادف مرورهما أسفل الكوبري، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، بينما أفادت صحيفة أخبار اليوم (حكومية) بمصرع قائد السيارة وإصابة شخصين آخرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية

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