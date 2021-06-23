لحظة سقوط سيارة من أعلى كوبري فوق المارة وسط القاهرة (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة يظهر لحظة سقوط سيارة من أعلى كوبري (6 أكتوبر) وسط القاهرة على المارة في الشارع.

ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية عن مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة قوله إن سيارة خاصة سقطت من أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من مصر الجديدة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وأضاف: “بالانتقال والفحص تبين أن اختلال عجلة القيادة في يد السائق، بسبب السرعة الزائدة تسبب في اصطدام السيارة بالجزيرة المتواجدة في منتصف الطريق وعبورها للاتجاه الآخر، ثم بالحاجز الحديدي للكوبري وسقوطها من أعلى الكوبري”.

مقطع وثقته كاميرا مراقبة حادث سقوط سيارة من أعلى كوبري 6 أكتوبر على المارة في الشارع #مصر #كوبري_أكتوبر pic.twitter.com/LfXWyjYc9J — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 22, 2021

وأشار المصدر الأمني للصحيفة أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين، تصادف مرورهما أسفل الكوبري، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، بينما أفادت صحيفة أخبار اليوم (حكومية) بمصرع قائد السيارة وإصابة شخصين آخرين.