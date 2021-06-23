“غصبا عن الأسد”.. سوري يلتقي ابنته لأول مرة بعد 12 عاما من الفراق (فيديو)

بعد فراق دام أكثر من 12 سنة، التقى المعارض السوري عمار الشيخ حيدر المقيم في تركيا ابنته وزوجته صارخًا “غصبًا عن الأسد” في إشارة إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وبث حيدر مقطعي فيديو عبر صفحته بموقع فيسبوك، الأول أثناء انتظاره في مطار إسطنبول والثاني لحظة اللقاء الحار بابنته مروة واحتضانه لها ووضع علم الثورة السورية على كتفيها وسط الفرحة والدموع في مشهد مؤثر حظي بتفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

"غصبًا عن الأسد".. أب سوري يلتقي بابنته لأول مرة بعد فراق دام 12 عاما #سوريا @k7ybnd99 pic.twitter.com/HqbkV5z7on — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 22, 2021

وكان حيدر قد دخل في إضراب عن الطعام عام 2019 وراجت كلماته آنذاك حين قال “أصبحت وزنًا زائدًا على هذه الأرض” احتجاجًا على عدم قدرته على لقاء عائلته، لكنه تمكن أخيرًا من التقاء عائلته بعد 12 عامًا من الفراق.

وبحسب وسائل إعلام معارضة، حاول حيدر اللجوء بطريقة غير نظامية إلى أوربا 4 مرات باءت جميعًا بالفشل، وظهر في ساحة تقسيم الشهيرة بإسطنبول حاملًا لافتة كبيرة كتب عليها بعدة لغات “10 سنوات ليست رقمًا بل جرح ينزف.. أريد رؤية ابنتي”.

وحيدر ابن مدينة مصياف السورية، هو شقيق علي حيدر وزير المصالحة السابق في حكومة النظام السوري، واعتقل أكثر من مرة قبل وبعد اندلاع الثورة السورية، وهربت عائلته إلى الأردن مع أول اعتقال له في 2010.

شارك حيدر في الاحتجاجات ضد النظام السوري وساعد النازحين في دمشق، وفي لبنان عمل هناك مع فرق إنسانية لدعم أطفال سوريا ثم غادر إلى مدينة مرسين التركية حيث حاول لمّ شمل عائلته من دون أن ينجح في ذلك حتى حصلت عائلته أخيرًا على تأشيرة دخول تركيا.

#مباشر | بعد 12 عاماً من الفراق.. عمار الشيخ حيدر "أبو مروى" يلتقي بابنته في إسطنبول، ويروي تفاصيل اعتقاله وتهجيره. للتواصل واتساب https://t.co/a7Ylv0JezK ، أرضي 00902124815602 #راديو_أورينت https://t.co/c76Zej38r6 — Orient أورينت (@OrientNews) June 23, 2021

منذ قليل شاهدت بثًّا مباشراً على فيسبوك يعرض لحظة التقاء العم عمار الشيخ حيدر بزوجته وابنته الوحيدة بعد أن أجبره النظام السوري على ترك عائلته عام 2009 ومنعهم لاحقاً من استصدار جوازات سفر ليلتحقوا بالعم أبو مروة. نظام الأسد يعتقلنا حتى في منفانا، يحوّل المنافي إلى سجون انفراديّة. pic.twitter.com/7wjhdb8fm0 — عوداي (@HomsiBrezel) June 21, 2021