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شاهد: لحظة العثور على طفل مصري بالكويت مكث داخل حفرة صرف صحي يوما كاملا

العثور على طفل مصري تغيب يوما كاملا في منطقة خيطان (وسائل إعلام كويتية)
العثور على طفل مصري تغيب يوما كاملا في منطقة خيطان (وسائل إعلام كويتية)
23/6/2021-|آخر تحديث: 23/6/202101:56 PM (مكة المكرمة)

عثر رجال الأمن في الكويت على طفل مصري  بعد مرور يوم كامل من تغيبه عن ذويه في منطقة خيطان وسط البلاد، حيث تبين أنه وقع في حفرة صرف صحي عمقها نحو 4 أمتار.

وبحسب وسائل إعلام كويتية، عثر رجال المباحث الجنائية في خيطان على الطفل (9 أعوام) وتحديدًا بجوار مدرسة مهجورة قرب منزله كما أوضحت والدته في مناشدتها بالمساعدة بعد البحث عن ابنها دون جدوى.

وعقب بحث مكثف عنه وتتبع آثاره من قبل رجال الأمن والأهالي، تبين أن الطفل سقط في حفرة صرف صحي عمقها نحو 4 أمتار كانت مغطاة بالخشب.

وفور العثور على الطفل جرى استدعاء رجال الإطفاء الذين عملوا على انتشاله. وتم نقل الطفل إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية له، وتبين انه في حالة صحية جيدة.

ومن المرجح أن يكون الطفل قد سقط في الحفرة أثناء لعبه مع أصدقائه. ونشرت مواقع كويتية لحظات انتشال الطفل وسط تجمع ذويه وجيرانه وسكان المنطقة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام كويتية

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