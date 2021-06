شاهد: فيل جائع يحطم جدار منزل بحثا عن وجبة طعام

استيقظت التايلاندية (راتشداوان بوينغبراسوبون) في الساعات الأولى من صباح يوم السبت على أصوات تحطم وطرق، وعندما ذهبت لمعرفة ما حدث وجدت رأس فيل يخترق جدار مطبخها بجانب أحد الرفوف.

وبدا الفيل المسمى (بونشواي) وكأنه يبحث عن شيء يأكله. فحاول تفتيش أدراج المطبخ بخرطومه وسُمع طرق المقالي وأدوات الطهي على الأرض ثم بدأ يمضغ كيسًا بلاستيكيًا بينما قامت راتشداوان بتصوير المشهد وهي غير متأكدة مما يجب فعله.

Thailand

An elephant broke through the wall of an apartment building and stole food the kitchen. pic.twitter.com/XqEEvACzf9

— Amiin Dalka (@AmiinHAhmed2) June 22, 2021