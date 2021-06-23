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ذبابة على رأسك.. رد فعل طريف للمتحدثة باسم البيت الأبيض (فيديو)

المتحدثة باسم البيت الأبيض تنفض الذبابة عن شعرها(رويترز)
المتحدثة باسم البيت الأبيض تنفض الذبابة عن شعرها(رويترز)
23/6/2021-|آخر تحديث: 23/6/202103:11 PM (مكة المكرمة)

تعرضت المتحدثة باسم البيت الأبيض (جين ساكي) لموقف طريف أثناء إفادة صحفية في البيت الأبيض أمس الثلاثاء، بعد تنبيه الصحفيين لها بأن هناك “ذبابة على رأسها”.

وكانت جين ساكي تتحدث خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، عندما صاح أحد الصحفيين “أعتقد أن هناك ذبابة على رأسك” ما أصابها بالارتباك، وما كان منها إلا أن مسحت على شعرها وشكرت الصحفيين.

وضحكت ساكي قائلة “على الأقل ليست حشرة الزيز” وأضافت “أقسم أن هذه الأشياء..” دون أن تكمل حديثها، في إشارة إلى موقف مماثل تعرض له الرئيس الأمريكي جو بايدن قبيل مغادرته لزيارة بريطانيا.

الزيز يهاجم بايدن

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تعرض لهجوم من حشرات الزيز (السيكادا) عندما كان يستعد لصعود الطائرة الرئاسة في قاعدة أندروز بولاية ماريلاند وهو في طريقه إلى بريطانيا في أول زيارة رسمية لأوربا يوم 11 يونيو/حزيران الجاري.

وكان بايدن يتحدث إلى مسؤول على المدرج قرب طائرة الرئاسة، عندما طارت الحشرة الصاخبة نحو رقبته، وقام الرئيس بإزاحتها سريعًا عن عنقه قبل أن يشير إليها على الأرض.

ونشرت مراسلة (سي إن إن) بالبيت الأبيض كيت سوليفان مقطع فيديو للواقعة عبر تويتر، وعلقت قائلة “الرئيس ينزع الزيز من رقبته قبل أن يصعد على متن طائرة الرئاسة”.

ولم يكن “عنق الرئيس” الهدف الوحيد للحشرات الطائرة التي أثارت الفوضى قبيل انطلاق الرحلة، إذ تسبب غزو حشرات الزيز في تأجيل إقلاع طائرة صحفيي البيت الأبيض بضع ساعات من مطار دالاس الدولي بالقرب من العاصمة واشنطن.

وهاجمت الحشرات محرك الطائرة، الأمر الذي أدى لاستدعاء طائرة جديدة من نيويورك، ووفقًا لصحيفة النيويورك تايمز تم تأجيل مغادرة الطائرة لمدة ساعات.

وخرجت حشرات الزيز (السيكادا) لأول مرة من تحت الأرض الشهر الماضي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وتظهر هذه الحشرات بشكل دوري كل 13 أو 17 عامًا في أمريكا الشمالية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام

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