أسترازينيكا تكشف درجة فاعلية لقاحها ضد المتحورين الهنديين من كورونا

قالت شركة (أسترازينيكا) في بيان إن لقاحها الواقي من مرض فيروس كورونا، فعّال في الوقاية من المتحورين (دلتا وكابا) اللذين ظهرا للمرة الأولى في الهند.

وأشار بيان الشركة الذي صدر أمس الثلاثاء إلى دراسة أعدتها جامعة أكسفورد، درست فيه قدرة الأجسام المضادة الأحادية النسيلة من أشخاص متعافين وآخرين تلقوا اللقاح على تحييد المتحورين دلتا وكابا.

#ICYMI: Our analysis shows that 2 doses of #COVID19 vaccines are highly effective against hospitalisation from the Delta variant. The Pfizer jab is 96% effective against hospitalisation after 2 doses, whilst the AZ jab is 92% effective. Read more: https://t.co/d0vviBW4Ar — Public Health England (@PHE_uk) June 22, 2021

وأظهر تحليل أجرته هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن لقاحي فايزر وأسترازينيكا يوفران حماية فائقة بنسبة تتجاوز 90% من دخول المستشفى بسبب المتحور دلتا.

وأوضحت الشركة أن نتائج دراسة أكسفورد الأخيرة استندت إلى تحليل أجرته الهيئة في الآونة الأخيرة.

كان كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية قال يوم الجمعة إن المتحور دلتا في طريقه ليصبح نسخة فيروس كورونا السائدة عالميا.

لقاحا فايزر وأسترا زينيكا يوفران حماية فائقة (غيتي)

جدل حول اللقاح

وأثار لقاح أسترازينيكا، الكثير من الجدل منذ بدء استخدامه، وما زال النقاش حوله مستمرا بعد الكشف عن وفيات وإصابات بجلطات نادرة لأشخاص تلقوا اللقاح في عدد من الدول آخرها بريطانيا.

وثار جدل كذلك حول اللقاح في إندونيسيا، بعد دعوات تدعو لتجنب اللقاح في البلاد بزعم تعارضه مع الشريعة.

وقال مجلس العلماء في إندونيسيا إن استخدام لقاح أسترازينيكا “حرام” لأن عملية التصنيع تستخدم “التربسين المستخرج من بنكرياس الخنزير”.

ومع ذلك، وافق المجلس على استخدام اللقاح في ضوء الحالة الوبائية الطارئة.

وردت الشركة على هذا الاتهام بالنفي القاطع قائلة إن هذا ما هو إلا ادعاء بلا أي أساس، وأكدت أن لقاحها لا يخالف الشريعة الإسلامية ولا يحوي مكونات مشتقة من الخنزير.

ومن مزايا لقاح أسترازينيكا/أكسفورد أنه غير مكلف، وقد تم تطويره من فيروس يصيب الشمبانزي، لكنه يراكم خيبات أمل بينها شكوك حول آثار جانبية خطيرة رغم ندرتها.