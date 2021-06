أسترازينيكا تكشف درجة فاعلية لقاحها ضد المتحورين الهنديين من كورونا

قالت شركة (أسترازينيكا) في بيان إن لقاحها الواقي من مرض فيروس كورونا، فعّال في الوقاية من المتحورين (دلتا وكابا) اللذين ظهرا للمرة الأولى في الهند.

وأشار بيان الشركة الذي صدر أمس الثلاثاء إلى دراسة أعدتها جامعة أكسفورد، درست فيه قدرة الأجسام المضادة الأحادية النسيلة من أشخاص متعافين وآخرين تلقوا اللقاح على تحييد المتحورين دلتا وكابا.

#ICYMI: Our analysis shows that 2 doses of #COVID19 vaccines are highly effective against hospitalisation from the Delta variant.

The Pfizer jab is 96% effective against hospitalisation after 2 doses, whilst the AZ jab is 92% effective.

