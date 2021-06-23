أمريكا تغلق مواقع إلكترونية إيرانية

منعت الولايات المتحدة، الثلاثاء، الوصول إلى مواقع الكترونية تابعة لوسائل إعلام إيرانية التي بثت رسالة قالت فيها إنها “اغلقت من جانب الحكومة” الأمريكية.

ونشرت مواقع قناة العالم الإيرانية الإخبارية الناطقة بالعربية وقناة (برس-تي في) الناطقة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة المسيرة التابعة للمتمردين الحوثيين في اليمن رسائل مماثلة تشير إلى إغلاق مواقعها في إطار العقوبات الأمريكية، مع ظهور أختام لمكتب التحقيقات الاتحادي(إف بي آي) ووزارة التجارة.

🔴 عاجل السلطات الامريكية تحجب مواقع قنوات العالم والمسيرة واللؤلؤة وفلسطين اليوم ونبأ والكوثر على الانترنت — قناة العالم الاخبارية (@alalam_arabic) June 22, 2021

وندد التلفزيون الرسمي الايراني (إيريب) الذي يرعى بعض هذه القنوات بتعطيل مواقع “وسائل إعلام موالية للمقاومة تكشف جرائم حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة”.

وذكر التلفزيون الإيراني أن الإجراء الأمريكي شمل أيضا قنوات “اللؤلؤة” و”فلسطين اليوم” و”النبأ” و”الكوثر”.

عدد من المؤسسات الإعلامية الإيرانية التي تعرضت مواقعها للإغلاق من قبل الإدارة الأمريكية

ونددت قناة المسيرة بما اعتبرته “قرصنة أمريكية ومصادرة لحقوق النشر”، وقالت في بيان نشر على موقع “أنصار الله” إنها مستمرة في “التصدي للقرصنة الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا بكل الوسائل المتاحة”.

واعتبرت أن “هذا الحظر الأمريكي لموقع المسيرة نت، ومواقع صديقة أخرى يكشف مجددا زيف شعارات حرية التعبير وكل العناوين الأخرى التي تروج أمريكا لها”.

وشمل الحظر ايضا موقع قناة “اللؤلؤة” البحرينية المعارضة، وكتبت القناة على تويتر “الإدارة الأمريكية تستولي بطريقة غير قانونية على موقع قناة اللؤلؤة الفضائية وعدد من المواقع الإلكترونية التابعة لاتحاد الإذاعات والقنوات الإسلامية”.