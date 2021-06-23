البث الحي
الأخبار

أمريكا تغلق مواقع إلكترونية إيرانية

اختام لمكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة التجارة الأمريكية وضعت على صفحات المواقع المغلقة (مواقع التواصل الاجتماعي)
اختام لمكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة التجارة الأمريكية وضعت على صفحات المواقع المغلقة (مواقع التواصل الاجتماعي)
22/6/2021-|آخر تحديث: 23/6/202101:03 AM (مكة المكرمة)

منعت الولايات المتحدة، الثلاثاء، الوصول إلى مواقع الكترونية تابعة لوسائل إعلام إيرانية التي بثت رسالة قالت فيها إنها “اغلقت من جانب الحكومة” الأمريكية.

ونشرت مواقع قناة العالم الإيرانية الإخبارية الناطقة بالعربية وقناة (برس-تي في) الناطقة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة المسيرة التابعة للمتمردين الحوثيين في اليمن رسائل مماثلة تشير إلى إغلاق مواقعها في إطار العقوبات الأمريكية، مع ظهور أختام لمكتب التحقيقات الاتحادي(إف بي آي) ووزارة التجارة.

وندد التلفزيون الرسمي الايراني (إيريب) الذي يرعى بعض هذه القنوات بتعطيل مواقع “وسائل إعلام موالية للمقاومة تكشف جرائم حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة”.

وذكر التلفزيون الإيراني أن الإجراء الأمريكي شمل أيضا قنوات “اللؤلؤة” و”فلسطين اليوم” و”النبأ” و”الكوثر”.

عدد من المؤسسات الإعلامية الإيرانية التي تعرضت مواقعها للإغلاق من قبل الإدارة الأمريكية

ونددت قناة المسيرة بما اعتبرته “قرصنة أمريكية ومصادرة لحقوق النشر”، وقالت في بيان نشر على موقع “أنصار الله” إنها مستمرة في “التصدي للقرصنة الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا بكل الوسائل المتاحة”.

واعتبرت أن “هذا الحظر الأمريكي لموقع المسيرة نت، ومواقع صديقة أخرى يكشف مجددا زيف شعارات حرية التعبير وكل العناوين الأخرى التي تروج أمريكا لها”.

وشمل الحظر ايضا موقع قناة “اللؤلؤة” البحرينية المعارضة، وكتبت القناة على تويتر “الإدارة الأمريكية تستولي بطريقة غير قانونية على موقع قناة اللؤلؤة الفضائية وعدد من المواقع الإلكترونية التابعة لاتحاد الإذاعات والقنوات الإسلامية”.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

مصر: حكم نهائي بسجن باحث 4 سنوات أعد بحثا عن حقوق النساء الإنجابية

الباحث المصري أحمد سمير سنطاوي (مواقع التواصل)

لحظة سقوط سيارة من أعلى كوبري فوق المارة وسط القاهرة (فيديو)

سقطت السيارة من أعلى الكوبري في الوقت الذي كان يتواجد أسفله أكثر من شخص (مواقع التواصل)

حماس تحذر إسرائيل من المماطلة في رفع حصار غزة.. وعرض عسكري لـ”سرايا القدس” (صور)

عرض عسكري لكتائب &#34;سرايا القدس&#34; في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة (مواقع التواصل)

طائرات مسيرة في الهند لتسليم لقاحات كورونا (فيديو)

مواطنون في الهند يحتشدون لتسجيل أسمائهم للحصول على لقاح فيروس كورونا (غيتي)
الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا