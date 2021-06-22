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وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه إلى الإمارات في أول زيارة رسمية له

وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد (يمين) والسفير الإماراتي في إسرائيل محمد آل خاجة (يسار) (مواقع التواصل الاجتماعي)
وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد (يمين) والسفير الإماراتي في إسرائيل محمد آل خاجة (يسار) (مواقع التواصل الاجتماعي)
22/6/2021-|آخر تحديث: 22/6/202111:42 PM (مكة المكرمة)

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إنه سيجري أول زيارة رسمية للإمارات الأسبوع المقبل، وذلك عقب لقائه سفير أبو ظبي في مبنى الكنيست.

والتقي لابيد أمس الإثنين في مبنى الكنيست سفير الإمارات إلى إسرائيل محمد آل خاجة.

وغرد لابيد باللغة العربية على حسابه على تويتر: “سأجري أول زيارة رسمية للإمارات الأسبوع المقبل لتعزيز العلاقات بين بلدينا وشعوبنا”.

ونشر وزير الخارجية الإسرائيلي صورة تجمعه بالسفير الإماراتي.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن لابيد كان يخطط لزيارة الإمارات في أول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه.

وأفاد موقع “والا” الإسرائيلي بأنه في حال إتمام الزيارة سيكون يائيرلابيد هو أول مسؤول إسرائيلي يزور الإمارات منذ التوقيع على “اتفاق أبراهام “السلام في سبتمبر/أيلول الماضي بين الإمارات والبحرين وإسرائيل بوساطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)

ومنذ توقيع اتفاق أبراهام في سبتمبر الماضي، وقعت الإمارات مع إسرائيل عددًا كبيرًا من الصفقات التجارية والاتفاقيات الثنائية.

وكانت القيادات الفلسطينية في حركتي فتح وحماس قد شجبت زيارة يائير لابيد للإمارات، معتبرة إياها طعنة للقضية الفلسطينية، وتنصلا عن القيم والمبادئ التي قطعتها الدول العربية تجاه القدس وفلسطين.

ويعد لابيد المهندس الأول وراء تشكيل الحكومة الائتلافية في إسرائيل التي وصلت إلى السلطة في 13 من يونيو/حزيران الجاري، وأطاحت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي سبق أن رأس اتفاقات التطبيع العام الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + تايمز أوف إسرائيل + مواقع التواصل الاجتماعي

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