هل كرة القدم عائق في نهضة الأمة الإسلامية؟ عمر عبد الكافي يرد (فيديو)

قال الداعية الإسلامي الدكتور عمر عبد الكافي إن أية لعبة بما فيها كرة القدم مباحة، بشرط أن تكون “وسيلة لا غاية”.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج “أيام الله” على قناة الجزيرة مباشر: “أنا لا أقول إن لعب كرة القدم عائق ولكن يجب ألا تأخذ حجما أكبر من حجمها مثل المراهنات.. أما إذا أصبحت اللعبة غاية فيصبح الأمر خطير جدا”.

سائل يسأل.. هل كرة القدم تعتبر عائقا في نهضة الأمة الإسلامية؟

مع د. عمر عبدالكافي في #أيام_الله pic.twitter.com/0dZmIPVtb3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 22, 2021

وتابع: “قد يكون اللاعب داعية في الملعب كما هو الخطيب على المنبر وكما هو المذيع على الشاشة وكما هو الشاعر في قصيدته”.

وأشاد عبد الكافي باللاعبين المشهورين بالسلوك الطيب، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه لا يجب أن يكون لعب كرة القدم على حساب الفرائض والأساسيات الموجودة في الحياة، داعيا إلى تجنب “العصبية” في تشجيع اللعبة.