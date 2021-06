كورونا.. لقاح كوبي يثبت فعالية كبيرة ورئيس دولة يهدد رافضي التطعيم بالسجن

أعلنت مجموعة دوائية حكومية في كوبا أن (أبدالا) اللقاح التجريبي الذي يطوره أحد مختبراتها لمكافحة فيروس كورونا- في سابقة بأمريكا اللاتينية- أظهر أنه فعال ضد الفيروس بنسبة 92.28%.

وقالت مجموعة (بيوكوبافارما) التي يتبع لها مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في كوبا، إن اللقاح الذي يطوره المركز، يظهر فعالية بنسبة 92.28% بعد ثلاث جرعات”.

وبلغ هذا اللقاح التجريبي المرحلة النهائية من التجارب السريرية ويتوقع أن يحصل على ترخيص رسمي من السلطات الكوبية باستخدامه في أواخر يونيو/حزيران الجاري أو مطلع يوليو/تموز المقبل.

وسارع الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل الذي تخضع بلاده لحظر أمريكي إلى تهنئة بلاده على هذا الإنجاز.

وكتب على تويتر أن العلماء في بلاده الذين يواجهون جائحتين “كوفيد والحظر” تغلّبوا على كل الصعاب وأعطونا لقاحين فعّالين (سوبيرانا- 2 وأبدالا).

Breaking:#Abdala #COVID19 vaccine candidate, reports 92,28% efficacy after 3 doses 3 Phase trial. @CIGB Martha Ayala informed @DiazCanelB. 2nd homegrown vaccine to comply with @WHO requirements. Huge contribution from #Cuba to war against the pandemic amid #US blockade. pic.twitter.com/UZYvohlPNR

— Radio Havana Cuba (@RHC_English) June 22, 2021