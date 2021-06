كندا تقود أكثر من 40 دولة لمطالبة الصين بإدخال مراقبين إلى إقليم شينجيانغ

طالبت أكثر من 40 دولة، الصين بالسماح لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالوصول فورا إلى إقليم شينجيانغ للنظر في التقارير حول احتجاز نحو مليون مسلم بالمخالفة للقانون، وتعرض بعضهم للتعذيب والعمل القسري.

ونددت كندا في الأمم المتحدة باسم أربعين دولة بوضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية وهونغ كونغ فيما ردت بيجين بإجراء تحقيق حول انتهاكات حقوق السكان الأصليين في كندا.

وتلت السفيرة الكندية (ليزلي نورتون) اليوم الثلاثاء البيان المشترك حول الصين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نيابة عن الدول الأربعين ومن بينها أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة.

During the #HRC47, Canada delivered a joint statement on behalf of 42 countries – an unprecedented number – expressing their grave concerns over the #UyghurGenocide.

See thread for the countries ⬇️ pic.twitter.com/Zmte6bqCsH

— World Uyghur Congress (@UyghurCongress) June 22, 2021