كاتب سعودي يفجر موجة غضب عارمة بعد تغريدات اعتبرت مسيئة للقرآن

أثارت تغريدات أخيرة للكاتب السعودي سعود الفوزان موجة غضب واسعة على المنصات السعودية والعربية بعدما انتقد بعض الأحكام الإسلامية المتعلقة بالمرأة وقال إنها من “الموروثات” التي ينبغي تصحيحها.

وتساءل الفوزان المعروف عنه إثارة الجدل بشكل كبير في تغريدة له أمس -حذفها بعد ساعات- عن السبب وراء كون شهادة المرأة تعادل “نصف شهادة الرجل” وعن نصيبها من الميراث، ولماذا يحق للزوج أن يتزوج على زوجته بثلاث واصفًا هذه الأمور “بالموروثات” التي “يجب أن نصححها في الألفية الثانية”.

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حذف التغريدة لايعفي من العقوبة:

ماكتبه جريمة وفيها حق عام لا يسقط،

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الآن افتضح

▪︎من يكره القرب من المساجد وصوت القرآن،

▪︎صرح بأنه يجب تغيير القرآن وتصحيحه باعتباره "موروث"

▪︎من يحب اليهود ويمتدحهم ويؤلف القصص كذباً في مدحهم.#سعود_الفوزان_يسي_للقران pic.twitter.com/x7bBqYyRPR — د.عبدالله الغوينم⏳محام (@AlghuinemLawyer) June 22, 2021

وزعم في تغريدة أخرى بأن المسيحيين “تفوقوا” على المسلمين في احترام المرأة، إذ يتزوج المسيحي امرأة واحدة فقط، كما شككك في التقاء الزوج بزوجته في الجنة وتساءل ساخرًا “أي واحدة فيهم الأولى أم الرابعة؟”.

وانبرى الكثيرون في الرد على الكانب السعودي وتصدر وسم (#سعود_الفوزان_يسيء للقرآن) منصة تويتر في السعودية إذ اعتبر كثيرون تغريدات الفوزان الأخيرة مستفزة لمشاعر المسلمين، وطالب البعض بمحاسبته كونه يثير الشكوك حول الدين الإسلامي وأحكامه الواضحة في ثوابت القرآن وصحيح السنة.

وكتب تركي الشلهوب “يقول قائل الأفضل ترك هذه النماذج وعدم الرد عليهم لأن ذلك يعطيهم قيمة، هذا الكلام صحيح. ولكن نحن عندما نرد على هؤلاء إنما نفضح من يدعمهم ومن يريد تغيير دين الناس وسلخ بلاد الحرمين عن دينها”.

وغرد هشام حكمي “لا أظنه قرأ كتاب الله يومًا ما، وإن كان قرأه فلا أعتقد أنه تدبر آياته ومعانيها فيما يخص المرأة. السؤال: ألا يوجد لدينا قانون يجرم من يسيء لكتاب الله ونبيه عليه الصلاة والسلام؟”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يكتب فيها الفوزان مثل هذه الكلام المثير للجدل إذ انتقد في تغريدات سابقة صوت الأذان وقال إنه يزعجه هو وأسرته كونه يسكن بجوار مسجد، حتى أنه لم يستطع بيع المنزل لأن لا أحد يريد هذا الإزعاج على حد وصفه، كما أبدى في تغريدة أخرى احترامه لإسرائيل ورغبته في زيارة تل أبيب.

يقول قائل الأفضل ترك هذه النماذج وعدم الرد عليهم لأن ذلك يعطيهم قيمة، هذا الكلام صحيح. ولكن نحن عندما نرد على هؤلاء إنما نفضح من يدعمهم ومن يريد تغيير دين الناس وسلخ بلاد الحرمين عن دينها.#سعود_الفوزان_يسي_للقران — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) June 21, 2021

ولم يكن الفوزان وحده الذي أثار الجدل على هذا النحو، فقبل أيام أثار الكاتب السعودي تركي الحمد جدلا واسعا على المنصات السعودية والعربية بسبب تغريدة دافع فيها عن الإسرائيليين بعد إساءتهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وعبر وسم (تركي الحمد يسيء للنبي)، تفاعل ناشطون غاضبون وردوا على كلام تركي الحمد واصفين مقارناته بالخطيرة جدا، كما استحضروا إساءات سابقة له بحق النبي، وطالبوا الجهات المعنية بمحاسبته على هذه الإساءات، وفق تعبيرهم.

آلله يحفظ حكآمنآ ويحفظ مملكتنآمن كل شر

ويعز الدولة بشرعه وسنه نبيه

هذاطعن بالدين والشرع وكل ماذكره يعتبر

من الشريعة الإسلامية التي نزل القران بها وتحدث الرسول عنها

والله وبالله وتالله السكوت عن امثال هذا مصيبه وغاية أمره التشكيك على طريقة صبيان الملاحدة#سعود_الفوزان_يسي_للقران pic.twitter.com/gqamrCQcIT — أحمد السلطان (@Ahmad_3_sultan) June 21, 2021

لا اظنة قرأ كتاب الله يوماً ما ، وإن كان قرأة لا اعتقد انة تدبر آياتة ومعانيها فيما يخص بالمرأة السؤال : الا يوجد لدينا قانون يجرم من يسيء لكتاب الله ونبية علية الصلاة والسلام…؟ #سعود_الفوزان_يسي_للقران pic.twitter.com/YQzNPS9pTV — هشــام حكمي (@Abo3yham) June 21, 2021

#سعود_الفوزان_يسي_للقران

المنافقين تطاولت رقابهم

كل يوم يخرج لنا من يشكك بالدين وكأنها حملة مدروسه

اللهم إنهم قد آذونا في ديننا وثوابتنا وسخروا من سنة نبينا ﷺ

اللهم إنهم تسلطوا على كل فضيلة وأنت الغيور على حدودك اللهم اكفنا شرهم بماشئت واشغلهم بأنفسهم وسلط عليهم الأسقام والأورام pic.twitter.com/NVjCPcBaiS — نبض شمالي🇸🇦 (@a5005oc) June 22, 2021