فيسبوك تطلق غرفا للدردشة بأمريكا تشبه كلوب هاوس.. فما الفارق بينهما؟ (فيديو)

أطلقت شركة فيسبوك أمس الإثنين نسختها الخاصة من غرف الدردشة الصوتية على غرار تطبيق كلوب هاوس، والتي تتيح للشخصيات العامة ومجموعات فيسبوك بالولايات المتحدة التي تستخدم هواتف آيفون إنشاء غرف صوتية حية تضم ما يصل إلى 50 متحدثًا وعدد غير محدود من المستمعين.

ولمزيد من المعلومات حول هذه الخاصية الجديدة لفيسبوك استضافت الجزيرة مباشر روب بيغوريرو محرر الشؤون التقنية في (ياهو) وصحيفة (يو إس إيه توداي) والذي قال إن فيسبوك تستخدم نفس الفكرة الناجحة لشركة أخرى ولكن مع بعض الاختلافات.

فغرف الدردشة الجديدة تشبه المكالمة الهاتفية الجماعية (الفيديو كونفرنس) حيث يدخل عدد من الأشخاص في نقاش ويمكن أن يرفع أحد المستمعين يده كي يشارك أو يطرح سؤالًا أو يضع صورًا مما يشبه كثيرًا تطبيق كلوب هاوس الذي شاع استخدامه كثيرًا خلال جائحة كورونا.

أما الفارق بين غرف فيسبوك وكلوب هاوس فإن مستخدم كلوب هاوس هو من يختار من يريد التحدث إليه، ولكن في فيسبوك هناك قائمة أصدقاء وهم من يشاركون في النقاش فقط. وفي الوقت الحاضر هناك عدد قليل من الشخصيات العامة يمكنهم أن يطلقوا هذه الغرف ولكن في كلوب هاوس أي شخص يمكنه أن يفعل ذلك.

وعن الخصوصية وما إذا كان فيسبوك سيوفر مزيدًا منها، قال بيغوريرو إن فيسبوك شركة أكبر من كلوب هاوس ولديها تدابير أفضل في هذا الإطار وربما تستطيع تفادي الأخطاء التي حدثت مع كلوب هاوس.

هل سيتم التضييق على غرف دردشة #فيسبوك في المنطقة العربية؟ pic.twitter.com/E0Cvi1Hn6Y — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) June 21, 2021

وبالنسبة لاستخدام غرف فيسبوك في المنطقة العربية وما إذا كان ستوضع إجراءات للتضييق عليها بالنسبة للموضوعات المطروحة للنقاش على غرار ما يحدث بالنسبة لبعض المنشورات، قال إنهم يمكنهم أن يفعلوا ذلك لكن الأمر لا يزال غير واضح لأن هذه خاصية جديدة ولا نعرف بعد من سيمكنه استخدامها، وربما لا يكون المستخدمون معنيين أو راغبين بهذه الغرف من الأساس.

وحول ما يميز غرف فيسبوك الجديدة عن كلوب هاوس، قال إن الميزة الأكبر هي أنك كمستخدم فيسبوك لا تحتاج لتحميل تطبيق جديد ولا أن تضع قائمة لمن تريد التواصل معهم، وفيسبوك لديها أكثر من ملياري مستخدم وبالتالي هي أكثر انتشارًا من كلوب هاوس.