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على طريقة جورج فلويد.. اعتقال طفل من أصول أفريقية في كندا (فيديو)

لحطة اعتقال الطفل الكندي من أصول أفريقية من قبل الشرطة (مواقع التواصل الاجتماعي)
لحطة اعتقال الطفل الكندي من أصول أفريقية من قبل الشرطة (مواقع التواصل الاجتماعي)
22/6/2021-|آخر تحديث: 22/6/202109:22 PM (مكة المكرمة)

أثار مقطع تسجيل مصور لاعتقال طفل في مدينة مونتريال الكندية انتقادات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعاد للأذهان صورة مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد خنقا تحت أقدام شرطي في مدينة مينابولس الأمريكية.

ويظهر في المقطع البالغ 90 ثانية شرطي كندي وهو يضغط بركبته على رقبة طفل أسود ملقى ووجهه إلى الأرض.

وتداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي المقطع المصور على نطاق واسع، كما تعرضت شرطة مونتريال لوابل من النقد والاتهامات التي شملت استعمال العنف ضد الأطفال والعنصرية.

وكشفت صور الفيديو كيف هجم 6 أفراد من الشرطة على الطفل (14 عاما) وجثا أحدهم على رقبته بينما أمسك آخران يديه وثبت الآخر رجليه  وذلك وسط ذهول المارة الذين فوجئوا بالحادث.

وقالت الشرطة الكندية، السبت الماضي، إنها تحقق فيما حدث بعد أن أثار مقطع الفيديو احتجاجات قوية من قبل السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وذكرت هيئة الإذاعة الكندية أن الشاب تعرض للضغط من ركبتي الضباط لأقل من دقيقة، وأن أحد الضباط قال إن الشاب كان يحمل بندقية صاعقة.

ونقلت صحف محلية تصريحات الشرطة بأنه ألقي القبض على شابين اثنين بسبب عراك بينهما وبين آخرين وحملهما للسلاح مع تأكيدها إجراء تحقيق في طريقة القبض والجثو على رقبة الطفل بالطريقة التي تم تعليق بها منذ عام مضى بعد حادث جورج فلويد.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية + مواقع التواصل الاجتماعي

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