عضو كنيست يقتحم منزل عائلة الكرد في الشيخ جراح.. وحماس تحذر (فيديو)

اقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب (الصهيونية الدينية) اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، في حماية شرطة الاحتلال.

وقال شهود عيان إن سموتريتش حاول اقتحام منزل عائلة الكرد بالحي قبل أن يتصدى لهم السكان.

وأضاف الشهود أن محاولة الاقتحام أدت الى اشتباكات بالأيدي بين السكان ومجموعات المستوطنين الإسرائيليين الذي رافقوا سموتريتش.

وتابع شهود العيان أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي وفرت الحماية للمستوطنين خلال الاقتحام.

وعائلة الكرد هي إحدى العائلات المهددة بالتهجير لصالح المستوطنين في حي الشيخ جراح.

وشهد حي الشيخ جراح، أمس الإثنين، اعتداءات من قبل المستوطنين وعناصر الشرطة على المواطنين الفلسطينيين.

حماس تحذر

من جهتها، حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان صادر عن الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة، اليوم الثلاثاء، إسرائيل من اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح.

وقال حمادة: “نحذر الاحتلال الإسرائيلي من مغبّة إطلاق يد قطعان المستوطنين الضالّة في الاعتداء والتنكيل بحق أهلنا في القدس وعلى وجه الخصوص في الشيخ جرّاح”.

عضو بالكنيست يقتحم #حي_الشيخ_جراح مع مستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال..

وقد حاول المستوطنون وعضو الكنيست من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المعارض، بتسلئيل سموتريتش، اقتحام 3 منازل تعود لعائلات ذياب والكرد وقاسم في الحي المهدد بإجلاء سكانه بالقوة في القدس المحتلة. pic.twitter.com/w20tl6378n — AJ+ عربي (@ajplusarabi) June 22, 2021

وأضاف أن “ما تقوم به هذه القطعان وبحماية من جيش الاحتلال لن يدفع أهلنا وشعبنا إلا إلى مزيدٍ من التمسك بالحقوق، وسيجعلون منه وقود انتفاضة عارمة في وجه الكيان”.

وتواجه 28 عائلة فلسطينية خطر الإخلاء من المنازل التي تُقيم فيها في حي الشيخ جراح منذ عام 1956.

وتدعي جماعات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، وهو ما ينفيه السكان.

وتسببت مخططات الاحتلال بتفجير مواجهات خلال الأسابيع الماضية، بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.