البث الحي
الأخبار

أردوغان يكشف عن لقاح محلي دخل المرحلة الثالثة للتجارب البشرية (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
22/6/2021-|آخر تحديث: 22/6/202109:16 PM (مكة المكرمة)

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء عن اسم اللقاح المحلي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال أردوغان في كلمة عبر اتصال مرئي خلال انطلاق برنامج إعطاء الجرعة الأولى من المرحلة الثالثة للتجارب البشرية للقاح المحلي في العاصمة أنقرة، إن اسم اللقاح المحلي هو “توركوفاك”.

وأكد أن اللقاح طُور بالتعاون بين جامعة أرجاييس التركية ورئاسة المعاهد الصحية التركية، ويعتبر “الأكثر تقدمًا” حتى الآن بين مشاريع اللقاحات المحلية، معربا عن شكره لكل العلماء الذين ساهموا في وصول اللقاح المحلي لهذه المرحلة.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تفتح أبواب حقبة جديدة مع تنفيذ الجرعة الأولى من المرحلة الثالثة للتجارب البشرية للقاح “توركوفاك”.

وقال: “اللقاحات القادمة من الخارج هامة، لكن الأصل هو إنتاج تركيا للقاحها الخاص، ودخلنا في نقطة التحول الأخيرة بخصوص امتلاك لقاحنا الخاص مع المرحلة الثالثة”.

وتستخدم أنقرة حاليا لقاحات من إنتاج سينوفاك الصينية وفايزر-بيونتيك. وأقرت تركيا كذلك لقاح (سبوتنيك في) الروسي للاستخدام الطارئ لمن يزيد عمرهم على 25 عاما.

وكثفت تركيا بشدة حملات التطعيم ضد كوفيد-19، فأعطت أكثر من مليون جرعة يوميا الأسبوع الماضي، ما يعزز الآمال في انتعاش الاقتصاد وقطاع السياحة.

وسجلت تركيا، اليوم الثلاثاء، 57 وفاة و6 آلاف و143 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تعافى 5 آلاف و214 شخصا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

حذر من “تشظ” في الجيش.. حمدوك يكشف تفاصيل مبادرته حول أزمة السودان

رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك خلال طرح المبادرة (مواقع التواصل)

على طريقة جورج فلويد.. اعتقال طفل من أصول أفريقية في كندا (فيديو)

لحطة اعتقال الطفل الكندي من أصول أفريقية من قبل الشرطة (مواقع التواصل الاجتماعي)

عضو كنيست يقتحم منزل عائلة الكرد في الشيخ جراح.. وحماس تحذر (فيديو)

سموتريتش حاول اقتحام منزل عائلة الكرد في حي الشيخ جراح (مواقع التواصل)

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)
الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا