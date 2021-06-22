أردوغان يكشف عن لقاح محلي دخل المرحلة الثالثة للتجارب البشرية (فيديو)

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء عن اسم اللقاح المحلي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال أردوغان في كلمة عبر اتصال مرئي خلال انطلاق برنامج إعطاء الجرعة الأولى من المرحلة الثالثة للتجارب البشرية للقاح المحلي في العاصمة أنقرة، إن اسم اللقاح المحلي هو “توركوفاك”.

وأكد أن اللقاح طُور بالتعاون بين جامعة أرجاييس التركية ورئاسة المعاهد الصحية التركية، ويعتبر “الأكثر تقدمًا” حتى الآن بين مشاريع اللقاحات المحلية، معربا عن شكره لكل العلماء الذين ساهموا في وصول اللقاح المحلي لهذه المرحلة.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تفتح أبواب حقبة جديدة مع تنفيذ الجرعة الأولى من المرحلة الثالثة للتجارب البشرية للقاح “توركوفاك”.

وقال: “اللقاحات القادمة من الخارج هامة، لكن الأصل هو إنتاج تركيا للقاحها الخاص، ودخلنا في نقطة التحول الأخيرة بخصوص امتلاك لقاحنا الخاص مع المرحلة الثالثة”.

ضمن المرحلة الثالثة لتطوير اللقاح.. متطوع يتلقى اللقاح التركي المضاد لفيروس كورونا الذي أعلن الرئيس #أردوغان عن اسمه "تركوفاك" pic.twitter.com/V8QgJFzGQB — TRT عربي (@TRTArabi) June 22, 2021

وتستخدم أنقرة حاليا لقاحات من إنتاج سينوفاك الصينية وفايزر-بيونتيك. وأقرت تركيا كذلك لقاح (سبوتنيك في) الروسي للاستخدام الطارئ لمن يزيد عمرهم على 25 عاما.

وكثفت تركيا بشدة حملات التطعيم ضد كوفيد-19، فأعطت أكثر من مليون جرعة يوميا الأسبوع الماضي، ما يعزز الآمال في انتعاش الاقتصاد وقطاع السياحة.

وسجلت تركيا، اليوم الثلاثاء، 57 وفاة و6 آلاف و143 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تعافى 5 آلاف و214 شخصا.