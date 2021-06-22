البث الحي
الأخبار

حذر من “تشظ” في الجيش.. حمدوك يكشف تفاصيل مبادرته حول أزمة السودان

رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك خلال طرح المبادرة (مواقع التواصل)
رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك خلال طرح المبادرة (مواقع التواصل)
22/6/2021

كشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مبادرته لإيجاد مخرج للأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الديمقراطي في بلاده.

وأعلن حمدوك عن هذه المبادرة، أمس الإثنين، عبر تدوينة على موقع فيسبوك، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها إلا اليوم الثلاثاء.

وتتضمن المبادرة 7 محاور هي إصلاح القطاع الأمني والعسكري، والعدالة، والاقتصاد، والسلام، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو (نظام عمر البشير) ومحاربة الفساد، والسياسة الخارجية والسيادة الوطنية، والمجلس التشريعي الانتقالي.

وقال حمدوك خلال مؤتمر صحفي إن أسس التسوية الشاملة تشمل “توحيد الكتلة الانتقالية وتحقيق أكبر إجماع ممكن داخلها حول مهام الانتقال والشروع مباشرة وعبر جدول زمني متفق عليه في عملية الوصول لجيش واحد مهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة”.

ومنذ 21 من أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بانتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة، في 3 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفاقا لإحلال السلام.

وأكد حمدوك ضرورة الاتفاق على آلية موحدة للسياسة الخارجية وإنهاء التضارب الذي شهدته الفترة الماضية والالتزام بتنفيذ اتفاق السلام واستكماله كقضية رئيسية من قضايا الانتقال.

كما دعا إلى الالتزام بتفكيك “دولة الحزب لصالح دولة الوطن” وبناء دولة مؤسسات وطنية مستقلة والتزام جميع الأطراف بالعمل للوصول إلى نظام حكم ديمقراطي مدني يقوم على أساس المواطنة المتساوية وإجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة.

وقال حمدوك: “القوات المسلحة السودانية يجب أن تكون الجيش الوطني الوحيد، وذلك يتطلب إصلاحات هيكلية وعقيدة عسكرية جديدة وتمثيل التنوع السوداني في كافة مستوياتها وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق جوبا لسلام السودان”.

وأضاف: “التشظي العسكري وداخل المؤسسة العسكرية أمر مقلق جدا”.

قوات الدعم السريع

وقال حمدوك: “قوات الدعم السريع ذات طبيعة خاصة، وساهمت بدور إيجابي في التغيير ودمجها في القوات المسلحة يتطلب توافق بين قيادة القوات المسلحة والدعم السريع والحكومة للوصول لخارطة طريق متفق عليها تخاطب القضية بكل أبعادها”.

وأردف “جهاز المخابرات العامة والشرطة السودانية يجب أن ينفذ ما ورد في الوثيقة الدستورية بشأنهما، وأن يخضعا لعملية إصلاحات عميقة وجذرية وعاجلة”.

وشدد حمدوك على ضرورة “ابتعاد القوى السياسية عن العمل داخل القوات المسلحة وعدم استقطاب منسوبيها، وتطوير صيغة مجلس الأمن والدفاع لمجلس للأمن القومي يمثل فيه المدنيون والعسكريون بصورة متوازنة ويختص بوضع استراتيجية الأمن القومي ومتابعة تنفيذها”.

وأفاد بأن “قضية مستقبل القوات المسلحة وتنظيم علاقتها بالحياة السياسية الديمقراطية ستكون من قضايا المؤتمر الدستوري التي ستُحسم قبل نهاية المرحلة الانتقالية”.

​​​​​​​وشهدت شوارع العاصمة الخرطوم، خلال الأيام القليلة الماضية، إغلاقا لطرق رئيسية بواسطة إطارات سيارات مشتعلة احتجاجا على استمرار تردي الأوضاع المعيشية.

ويعاني السودان أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في الأسواق الموازية إلى أرقام قياسية.

ووقعت الحكومة العام الماضي اتفاق سلام مع مجموعة من الحركات المسلحة كانت تقاتل الحكومة في إقليم دارفور غربي البلاد وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق جنوبي البلاد.

لكن الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح عبد العزيز الحلو وهي الحركة المسلحة الرئيسية رفضت توقيع اتفاق سلام مع الحكومة وعلقت المفاوضات معها الأسبوع الماضي في جوبا عاصمة جنوب السودان.

وأشارت الصحافة المحلية إلى أن دمج قوات الدعم السريع في الجيش كان نقطة الخلاف الأساسية التي أدت إلى تعليق التفاوض بين الحركة والحكومة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

أين برامج الحكومة لتخفيف آثار رفع الدعم؟ صرخات السودانيين تتصاعد ضد الغلاء (فيديو)

شكا مواطنون سودانيون من ارتفاع الأسعار في السلع الأساسية والخدمات، وقال بعضهم إن الوضع أصبح كارثيا، في حين قال آخرون إن الغلاء الطاحن طال المواطن البسيط، لكنه دعا للصبر حتى انفراج الأزمة.

22/6/2021

من برنامج: ديوان السودان

السودان: البرهان يهدد بتشكيل حكومة طوارئ برئاسة حمدوك

أعلن مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان تسليم قائمة المرشحين للمناصب الوزارية إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بهدف إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في الموعد المحدد الخميس المقبل.

المزيد من الأخبار

مصر: حكم نهائي بسجن باحث 4 سنوات أعد بحثا عن حقوق النساء الإنجابية

الباحث المصري أحمد سمير سنطاوي (مواقع التواصل)

أمريكا تغلق مواقع إلكترونية إيرانية

اختام لمكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة التجارة الأمريكية وضعت على صفحات المواقع المغلقة (مواقع التواصل الاجتماعي)

لحظة سقوط سيارة من أعلى كوبري فوق المارة وسط القاهرة (فيديو)

سقطت السيارة من أعلى الكوبري في الوقت الذي كان يتواجد أسفله أكثر من شخص (مواقع التواصل)

حماس تحذر إسرائيل من المماطلة في رفع حصار غزة.. وعرض عسكري لـ”سرايا القدس” (صور)

عرض عسكري لكتائب &#34;سرايا القدس&#34; في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا