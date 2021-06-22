الثاني في مصر خلال 24 ساعة.. حادث قطار يوقع 40 مصابا بالإسكندرية

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الثلاثاء إصابة 40 مواطنًا إثر وقوع حادث تصادم بين جرار وعربة قطار بمحطة سكة حديد بالإسكندرية شمالي البلاد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خالد مجاهد أنه تم الدفع بـ 27 سيارة إسعاف نقلت الجرحى إلى 3 مستشفيات حكومية بالإسكندرية، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان بشأن حادث التصادم بين جرار وعربة قطار بمحطة الإسكندرية، مشيرة إلى أن “حركة القطارات لم تتأثر” جراء الحادث دون أن توضح أسبابه.

وقال بيان الهيئة “إنه أثناء سفر قطار ركاب من محطة الإسكندرية، صباح اليوم، تحركت خلفه قاطرة قطار آخر، فحدث احتكاكا بين القاطرة والعربة الأخيرة من قطار الركاب، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح”، وذلك قبل تصريح وزارة الصحة بارتفاع الحصيلة إلى 40 مصابا.

يشار إلى أن هذا الحادث هو الثاني في أقل من 24 ساعة، إذ جرى أمس الإثنين تصادم قطار بضائع بحافلتين في منطقة جلوان جنوبي العاصمة القاهرة، ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين وفق أرقام رسمية.

وقال بيان لسكك حديد مصر إنه في تمام الساعه 17.45 مساء الإثنين تصادم قطار بضائع محمل بالرخام في المسافه بين التبين وحلوان، بعدد 2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافه قريبه جدا من السكه ومتعارضين مع مسار القطار.

عاجل | تصادم قطار بآخر من الخلف بقرب "محطة مصر" في #الإسكندرية pic.twitter.com/iX1arvRGRb — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 22, 2021

ومن آن إلى آخر، تشهد مصر حوادث من هذا القبيل جراء تهالك القطارات وشبكة السكك الحديدية.

وكان قد أسفر تصادم قطاري ركاب في محافظة سوهاج بصعيد مصر-في 26 مارس/آذار الماضي- عن مصرع 32 شخصا وإصابة 165،

بينما تقول وزارة النقل إنها تنفذ خطة شاملة لتطوير العربات والمحطات مع حرصها على محاسبة أي مقصر.