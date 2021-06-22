البث الحي
الأخبار|مصر

الثاني في مصر خلال 24 ساعة.. حادث قطار يوقع 40 مصابا بالإسكندرية

السكك الحديدية تعلن عن وقوع حادث تصادم بين جرار وعربة قطار بمحطة الإسكندرية (مواقع التواصل)
السكك الحديدية تعلن عن وقوع حادث تصادم بين جرار وعربة قطار بمحطة الإسكندرية (مواقع التواصل)
22/6/2021-|آخر تحديث: 22/6/202103:45 PM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الثلاثاء إصابة 40 مواطنًا إثر وقوع حادث تصادم بين جرار وعربة قطار بمحطة سكة حديد بالإسكندرية شمالي البلاد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خالد مجاهد أنه تم الدفع بـ 27 سيارة إسعاف نقلت الجرحى إلى 3 مستشفيات حكومية بالإسكندرية، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد.

 

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان بشأن حادث التصادم بين جرار وعربة قطار بمحطة الإسكندرية، مشيرة إلى أن “حركة القطارات لم تتأثر” جراء الحادث دون أن توضح أسبابه.

وقال بيان الهيئة “إنه أثناء سفر قطار ركاب من محطة الإسكندرية، صباح اليوم، تحركت خلفه قاطرة قطار آخر، فحدث احتكاكا بين القاطرة والعربة الأخيرة من قطار الركاب، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح”، وذلك قبل تصريح وزارة الصحة بارتفاع الحصيلة إلى 40 مصابا.

يشار إلى أن هذا الحادث هو الثاني في أقل من 24 ساعة، إذ جرى أمس الإثنين تصادم قطار بضائع بحافلتين في منطقة جلوان جنوبي العاصمة القاهرة، ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين وفق أرقام رسمية.

وقال بيان لسكك حديد مصر إنه في تمام الساعه 17.45 مساء الإثنين تصادم قطار بضائع محمل بالرخام في المسافه بين التبين وحلوان، بعدد 2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافه قريبه جدا من السكه ومتعارضين مع مسار القطار.

ومن آن إلى آخر، تشهد مصر حوادث من هذا القبيل جراء تهالك القطارات وشبكة السكك الحديدية.

وكان قد أسفر تصادم قطاري ركاب في محافظة سوهاج بصعيد مصر-في 26 مارس/آذار الماضي- عن مصرع 32 شخصا وإصابة 165،

بينما تقول وزارة النقل إنها تنفذ خطة شاملة لتطوير العربات والمحطات مع حرصها على محاسبة أي مقصر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

كندا تقود أكثر من 40 دولة لمطالبة الصين بإدخال مراقبين إلى إقليم شينجيانغ

الشرطة تدفع نساء من الإيغور خرجن احتجاجا على احتجاز أقاربهن (غيتي أرشيف)

خبيرة في الأمم المتحدة تطالب البحرين بالإفراج الفوري عن 3 حقوقيين معتقلين

مظاهرات سابقة في البحرين (رويترز ـ أرشيف)

بئر برهوت أو “قعر جهنم”.. حفرة غامضة في اليمن وردت بحديث نبوي فما سرها؟ (فيديو)

صورة من الجو التقطت في 6 حزيران/يونيو 2021 لبئر البرهوت المعروفةأيضا باسم &#34;قعر جهنم&#34; (الفرنسية)

وزير برتغالي سابق: الإسلام جزء من أوربا ويمكنها به استعادة حيويتها

وزير البرتغالي السابق برونو ماكايس (الأناضول)
الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا