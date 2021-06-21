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ناشطون يعلقون العمل بمصنع يورّد الأسلحة إلى إسرائيل (فيديو)

ناشطون من منظمة "فلسطين أكشن" يحتلون مقر الشركة ويطالبون بوقف تصدير السلاح لإسرائيل ( مواقع التواصل)
ناشطون من منظمة "فلسطين أكشن" يحتلون مقر الشركة ويطالبون بوقف تصدير السلاح لإسرائيل ( مواقع التواصل)
21/6/2021-|آخر تحديث: 21/6/202108:00 PM (مكة المكرمة)

تمكن عدد من الناشطين المنخرطين في حركة “فلسطين أكشن”، اليوم الإثنين، من تعليق العمل بأحد المصانع المتخصصة في تصنيع الأسلحة والطائرات المُسيرة، بمدينة أولدهام بمقاطعة مانشستر البريطانية، في إطار السعي لوقف الشركة عن تصدير منتجاتها العسكرية لإسرائيل.

 

وتمكن الناشطون في الحركة من الوصول إلى سطح المصنع وسكبوا عليه الطلاء الأحمر وأغلق آخرون أبوابه لمنع وصول العاملين أو دخول الموظفين إليه، وذلك على الرغم من زيادة قوات الشرطة لتأمين مصانع الشركة.

وقال احتشام أحد أعضاء الحركة في بيان له، كيف يمكن أن ننام  بأمن وأمان والأسلحة التي تُصنع في بلادنا تصدر لقتل الأبرياء في  فلسطين.

وأضاف “هذا أمر لا يجب السكون عنه، ونحن جميعا معنيون بالمشاركة في وقف عمليات القتل ضد المدنيين والأطفال الأبرياء”.

وقالت الحركة في بيان لها أن احتشام قيد الاعتقال لدى الشرطة البريطانية بعد اقتحام الشركة وتعليق العمل فيها.

ويُعد مصنع أولدهام السابع من أصل 10 مقرات تابعة للشركة ببريطانيا، تستهدفها منظمة “فلسطين أكشن” لتوقيف العمل بها نهائيًا، نظرًا لمشاركتها في توريد الأسلحة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

يذكرأن منظمة ” فلسطين أكشن” هي شبكة احتجاج مؤيدة للفلسطينيين تستخدم أساليب العمل المباشر لإغلاق وتعطيل تجارة الأسلحة التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات.

وتستهدف المجموعة العمليات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، والتي توفر الأسلحة المستخدمة في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكانت المنظمة قد قامت خلال الأسابيع القليلة الماضية بوقفات احتجاجية وعمليات اقتحام للشركات البريطانية التي تقوم بتصنيع الأسلحة والطائرات وتصدرها لإسرائيل.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + مواقع بريطانية

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