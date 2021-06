ناشطون يعلقون العمل بمصنع يورّد الأسلحة إلى إسرائيل (فيديو)

تمكن عدد من الناشطين المنخرطين في حركة “فلسطين أكشن”، اليوم الإثنين، من تعليق العمل بأحد المصانع المتخصصة في تصنيع الأسلحة والطائرات المُسيرة، بمدينة أولدهام بمقاطعة مانشستر البريطانية، في إطار السعي لوقف الشركة عن تصدير منتجاتها العسكرية لإسرائيل.

Despite specially designated patrols and a rapid police response, Palestine Action strikes again! No amount of security can protect Israel’s lethal arms trade from the power of the people. #ShutElbitDown pic.twitter.com/AaY9vX6MHW — Palestine Action (@Pal_action) June 21, 2021

وتمكن الناشطون في الحركة من الوصول إلى سطح المصنع وسكبوا عليه الطلاء الأحمر وأغلق آخرون أبوابه لمنع وصول العاملين أو دخول الموظفين إليه، وذلك على الرغم من زيادة قوات الشرطة لتأمين مصانع الشركة.

“How can I live comfortably and sleep peacefully when drones and ammunitions are being built on our doorsteps” – Ihtisham, currently in police custody after dismantling Israel’s arms factory #ShutElbitDown pic.twitter.com/jYnvlqfeHK — Palestine Action (@Pal_action) June 21, 2021

وقال احتشام أحد أعضاء الحركة في بيان له، كيف يمكن أن ننام بأمن وأمان والأسلحة التي تُصنع في بلادنا تصدر لقتل الأبرياء في فلسطين.

وأضاف “هذا أمر لا يجب السكون عنه، ونحن جميعا معنيون بالمشاركة في وقف عمليات القتل ضد المدنيين والأطفال الأبرياء”.

وقالت الحركة في بيان لها أن احتشام قيد الاعتقال لدى الشرطة البريطانية بعد اقتحام الشركة وتعليق العمل فيها.

Palestine Action scales and seizes control of Elbit’s arms factory in Oldham, England, bringing Israel's arms production to a grinding halt. #ShutElbitDown pic.twitter.com/dygPtAOIsy — The Inside- Palestine (@TInsidePal) June 21, 2021

Palestine Actionists arrested after destroying Israel’s arms factory inside and out. Now, the local community take control of the ground. The occupation continues! #ShutElbitDown pic.twitter.com/oLxMCFl6rk — Palestine Action (@Pal_action) June 21, 2021

ويُعد مصنع أولدهام السابع من أصل 10 مقرات تابعة للشركة ببريطانيا، تستهدفها منظمة “فلسطين أكشن” لتوقيف العمل بها نهائيًا، نظرًا لمشاركتها في توريد الأسلحة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

يذكرأن منظمة ” فلسطين أكشن” هي شبكة احتجاج مؤيدة للفلسطينيين تستخدم أساليب العمل المباشر لإغلاق وتعطيل تجارة الأسلحة التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات.

وتستهدف المجموعة العمليات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، والتي توفر الأسلحة المستخدمة في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكانت المنظمة قد قامت خلال الأسابيع القليلة الماضية بوقفات احتجاجية وعمليات اقتحام للشركات البريطانية التي تقوم بتصنيع الأسلحة والطائرات وتصدرها لإسرائيل.