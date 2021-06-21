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غوغل تفتتح أول متجر بيع بالتجزئة لها على الإطلاق في نيويورك (فيديو)

مقر شركة غوغل في نيويورك (رويترز)
مقر شركة غوغل في نيويورك (رويترز)
21/6/2021-|آخر تحديث: 21/6/202104:48 PM (مكة المكرمة)

افتتحت شركة غوغل مؤخرا متجرها الأول لبيع المنتجات بالتجزئة تحت مكاتبها في حي تشيلسي في مدينة نيويورك الأمريكية.

ويعرض المتجر بشكل أساسي منتجات الأجهزة الخاصة بغوغل، بما في ذلك هواتف بيكسل (Pixel) وأدوات نيست سمارت هوم (Nest smarthome) وفيت بيتس (Fitbits) وأجهزة أخرى متنوعة.

وكذلك سيكون هناك مجموعة مختارة من الإكسسوارات والملابس التي تحمل علامة غوغل التجارية مثل القبعات والقمصان.

وتصف غوغل هذا المتجر بأنه “الأول” من نوعه، غير أن ممثلي الشركة رفضوا في المؤتمر الصحفي تحديد مكان وزمان أو حتى إمكانية فتح متاجر أخرى.

ويعد متجر البيع بالتجزئة خطوة صغيرة نسبيًا نحو دخول غوغل عالم المتاجر الفعلية، لكنه ليس متجراً كبيرًا ينافس متاجر أبل. ومن المعروف أن شركة ميكروسوفت أغلقت جميع متاجرها في يوليو/ تموز الماضي بسبب جائحة كورونا.

منتجات غوغل بمتجر غوغل للبيع بالتجزئة في حي تشيلسي في نيويورك (رويترز)

وصمم متجر غوغل على هيئة غرفة عرض (أو تجربة تنشيط للعلامة التجارية) أكثر من كونه متجرا للبيع بالتجزئة يهدف لبيع الكثير من المنتجات.

فهناك مقاعد منتشرة في جميع أنحاء المساحة الرئيسية بالإضافة إلى غرف تسميها غوغل “صناديق الحماية” (Sandboxes) لتوفير تجارب خاصة مع المنتجات، ففي غرف تجربة هواتف بيكسل (Pixel) -على سبيل المثال- يستطيع العملاء تجربة ميزة التصوير في الإضاءة المنخفضة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أمريكية

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