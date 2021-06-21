آية قرآنية وراء اعتزالها الفن قبل 25 عاما.. تفاعل لافت في مصر مع صور حديثة لـ “نورا”

شاركت الممثلة المصرية مي نور الشريف أمس صورا لها مع خالتها الفنانة المعتزلة نورا بمناسبة عيد ميلادها على صفحتها بموقع إنستغرام.

وظهرت نورا في صحبة مي -ابنة أختها الكبرى الفنانة بوسي- في صورتين بمنشور أحدث تفاعلًا كبيرًا نظرًا لاختفاء نورا عن الأضواء منذ اعتزالها عام 1996.

وكتبت مي ابنة الممثل الراحل نور الشريف في تعليق على صورها مع خالتها “حبيبتي وصاحبتي وخالتي كل سنة وأنت في أحسن صحة وأحسن حال وربنا راضيك وراض عليك ومنورة حياتي وتاج فوق رأسي يا نوارة”.

وأضافت بالعامية المصرية أن خالتها “تجعلها تسير على العجين ولا تلخبطه”، بمعنى أن خالتها حازمة جدًا في تربيتها لمي.

ونورا (67 عامًا) من مواليد 18 يونيو/ حزيران عام 1954 واسمها الحقيقي علوية مصطفى محمد قدري، وهي الشقيقة الصغرى للممثلة بوسي (اسمها الحقيقي صافيناز).

وبحسب مواقع مصرية اعتزلت نورا التمثيل قبل 25 عامًا وكانت في عز نجوميتها، إذ روت الممثلة المصرية عفاف شعيب أنهما كانتا في منزل نورا وبعد أن استمعت للآيتين (وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين) دخلت نورا في نوبة بكاء قبل أن تقرر الاعتزال وارتداء الحجاب.

وسبق لنورا الزواج من الممثل الراحل حاتم ذو الفقار، ومن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بعد اعتزالها التمثيل لكنهما انفصلا عام 1998.

وشاركت نورا في بطولة العديد من الأفلام الناجحة خاصة في فترة الثمانينيات من القرن الماضي ومنها: العار وجري الوحوش وضربة شمس والكيف والغيرة القاتلة.

مي نور الشريف نزلت صور مع خالتها الفنانة المعتزلة نورا …الحاجة نورا لسه زي القمر 😍😍 pic.twitter.com/ah0iHydLc8 — تبولة التويتي 🇪🇬 🇱🇧 (@taboula_tweety) June 20, 2021

آية قرآنية وراء اعتزال "روقة".. حكايات الفنانة #نورا pic.twitter.com/5lHtF9jZuA — اليوم السابع (@youm7) June 19, 2021