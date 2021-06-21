متهم بجريمة قتل ينتزع مسدس شرطية أثناء التحقيق ويحاول الهرب (فيديو)

أثناء استجواب شرطة ولاية نيفادا الأمريكية لأحد المجرمين أخذ الوضع منعطفًا خطيرًا عندما انتزع المشتبه به مسدس المُحقِّقة داخل غرفة التحقيق وحاول الهرب، بحسب مقطع فيديو نشر مؤخرا في وسائل إعلام أمريكية.

وبحسب الشرطة فإن مقطع الفيديو الذي صدر حديثًا يظهر الأمريكي تيريل رودس (27 عامًا) وهو في غرفة الاستجواب في 11 مايو/أيار الماضي بعد لحظات من اعترافه بقتل الطفل أماري نيكولسون ابن صديقته البالغ من العمر عامين.

Video from inside a Las Vegas police interview room shows accused child killer Terrell Rhodes take a detective's gun. FOX5 asked LVMPD about the department's interrogation room policies after Rhodes grabbed the gun. https://t.co/TYhMQAPBYf pic.twitter.com/UyrmsCEteI — FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) June 18, 2021

وحاول رودس الهروب من غرفة التحقيق قبل أن يرسم خريطة توضح مكان العثور على جثة الطفل الذي اعترف للشرطة بأنه لكمه عدة مرات لتبوله على نفسه حتى تغير لونه إلى الأزرق وتوقف عن التنفس تمامًا.

ويظهر مقطع الفيديو محاولة رودس فك قيود يديه بينما يندفع المحققون إليه ويحاولون تهدئته والسيطرة على الموقف، لكنه انتزع مسدسًا من المحققة وحدث صراع مخيف بينه وبين المحققين حتى تأكدوا من أن رودس فقد السيطرة على السلاح.

ولحسن الحظ، تمكن المحققون من إخراج المسدس من يديه دون إصابة أي شخص، ومن المتوقع أن يمثل رودس أمام المحكمة في وقت لاحق من الشهر الجاري، وينوي المدعون المطالبة بعقوبة الإعدام في هذه القضية.