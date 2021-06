متهم بجريمة قتل ينتزع مسدس شرطية أثناء التحقيق ويحاول الهرب (فيديو)

أثناء استجواب شرطة ولاية نيفادا الأمريكية لأحد المجرمين أخذ الوضع منعطفًا خطيرًا عندما انتزع المشتبه به مسدس المُحقِّقة داخل غرفة التحقيق وحاول الهرب، بحسب مقطع فيديو نشر مؤخرا في وسائل إعلام أمريكية.

وبحسب الشرطة فإن مقطع الفيديو الذي صدر حديثًا يظهر الأمريكي تيريل رودس (27 عامًا) وهو في غرفة الاستجواب في 11 مايو/أيار الماضي بعد لحظات من اعترافه بقتل الطفل أماري نيكولسون ابن صديقته البالغ من العمر عامين.

Video from inside a Las Vegas police interview room shows accused child killer Terrell Rhodes take a detective's gun. FOX5 asked LVMPD about the department's interrogation room policies after Rhodes grabbed the gun. https://t.co/TYhMQAPBYf pic.twitter.com/UyrmsCEteI

— FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) June 18, 2021