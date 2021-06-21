البث الحي
الأخبار|قطر

الشيخ تميم يفتتح منتدى قطر الاقتصادي وسط مشاركة محلية وعالمية كبيرة (فيديو)

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الجزيرة)
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الجزيرة)
21/6/2021

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي، إن هذه النسخة الأولى تمثل منطلقًا لسلسلة من المنتديات الرامية لإثراء الحوار حول الاقتصاد العالمي والانتقال إلى مرحلة ما بعد كوفيد-19.

وانطلقت عصر اليوم الإثنين فعاليات النسخة الأولى من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ تحت شعار “آفاق جديدة للغد”، عبر تقنية الاتصال المرئي وسط مشاركة محلية وعالمية كبيرة، وتستمر 3 أيام.

وأضاف الشيخ تميم أن العالم لم ينتقل حتى الآن إلى مرحلة ما بعد جائحة كورونا في ظل موجات العدوى المتجددة وتحوّرات الفيروس التي أكدت حالة عدم اليقين، داعيًا قادة العالم وبخاصة الدول الصناعية الكبرى إلى مزيد من التعاون من أجل التوزيع العادل والشامل للقاحات بما يؤسس بناء نظام اجتماعي واقتصادي عالمي متكامل.

وأكد أن دور الدولة والمجتمع المدني وقطاع الأعمال لا غنى عنه في التغلب على التحديات المرتبطة بالجائحة، موضحًا أن قطر تعتمد استراتيجية من 3 محاور لمواجهة كورونا في البلاد.

وتتمثل هذه المحاور في حماية كافة أفراد المجتمع عبر تعزيز القطاع الطبي، وتقديم الدعم اللازم للاقتصاد للحد من التأثيرات السلبية للجائحة، والمساهمة في الجهود الدولية للتصدي للفيروس من خلال تقديم المساعدات للدول والمنظمات الدولية المعنية.

ويهدف المنتدى إلى إعداد الخطط الداعمة لنمو الاقتصاد العالمي خلال مرحلة ما بعد الجائحة، وتسليط الضوء على جهود قطر لقيادة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وترسيخ مكانتها كأحد أهم الوجهات الاستثمارية إقليميا وعالميا.

ويشارك في النسخة الأولى للمنتدى -الذي بدأت أعماله اليوم ويستمر حتى 23 يونيو 2021 وتتضمن 6 محاور رئيسية- العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات بالإضافة إلى أكثر من 100 متحدث من كافة أنحاء العالم.

كما يشارك في المنتدى الذي بدأت أعماله اليوم ويستمر حتى 23 يونيو 2021 نخبة عالمية تضم أكثر من ألفي شخص من رؤساء تنفيذيين وشخصيات ملهمة وصنّاع قرار في مجالات التمويل والاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والتعليم والرياضة والمناخ.

وافتتح المنتدى الذي تبث أعماله مباشرة عبر منصات بلومبرغ الرقمية، بكلمة لمايكل بلومبرغ مؤسس مجموعة بلومبرغ الإعلامية ومؤسسة بلومبرغ للأعمال الخيرية، وقال إن هذا الحدث الدولي سيناقش على مدى ثلاثة أيام مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية العالمية والتحديات والفرص التي يواجهها العالم في الوقت الراهن.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

مزارعو غزة يتلفون محاصيلهم بأيديهم.. ما القصة؟ (فيديو)

محاصيل زراعية تالفة في قطاع غزة (الجزيرة مباشر)

غوغل تفتتح أول متجر بيع بالتجزئة لها على الإطلاق في نيويورك (فيديو)

مقر شركة غوغل في نيويورك (رويترز)

وزير الخارجية القطري يتسلم أوراق اعتماد السفير السعودي في الدوحة (فيديو)

وزير الخارجية القطري (يمين) مع السفير السعودي (الخارجية القطرية)

ما هي الإسعافات الأولية اللازمة لمن يسقط مصابا بسكتة قلبية مفاجئة؟ (فيديو)

الإسعافات الأولية اللازمة لشخص سقط مصابا بسكتة قلبية مفاجئة (الجزيرة مباشر)
الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا