الشيخ تميم يفتتح منتدى قطر الاقتصادي وسط مشاركة محلية وعالمية كبيرة (فيديو)

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي، إن هذه النسخة الأولى تمثل منطلقًا لسلسلة من المنتديات الرامية لإثراء الحوار حول الاقتصاد العالمي والانتقال إلى مرحلة ما بعد كوفيد-19.

وانطلقت عصر اليوم الإثنين فعاليات النسخة الأولى من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ تحت شعار “آفاق جديدة للغد”، عبر تقنية الاتصال المرئي وسط مشاركة محلية وعالمية كبيرة، وتستمر 3 أيام.

وأضاف الشيخ تميم أن العالم لم ينتقل حتى الآن إلى مرحلة ما بعد جائحة كورونا في ظل موجات العدوى المتجددة وتحوّرات الفيروس التي أكدت حالة عدم اليقين، داعيًا قادة العالم وبخاصة الدول الصناعية الكبرى إلى مزيد من التعاون من أجل التوزيع العادل والشامل للقاحات بما يؤسس بناء نظام اجتماعي واقتصادي عالمي متكامل.

وأكد أن دور الدولة والمجتمع المدني وقطاع الأعمال لا غنى عنه في التغلب على التحديات المرتبطة بالجائحة، موضحًا أن قطر تعتمد استراتيجية من 3 محاور لمواجهة كورونا في البلاد.

وتتمثل هذه المحاور في حماية كافة أفراد المجتمع عبر تعزيز القطاع الطبي، وتقديم الدعم اللازم للاقتصاد للحد من التأثيرات السلبية للجائحة، والمساهمة في الجهود الدولية للتصدي للفيروس من خلال تقديم المساعدات للدول والمنظمات الدولية المعنية.

ويهدف المنتدى إلى إعداد الخطط الداعمة لنمو الاقتصاد العالمي خلال مرحلة ما بعد الجائحة، وتسليط الضوء على جهود قطر لقيادة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وترسيخ مكانتها كأحد أهم الوجهات الاستثمارية إقليميا وعالميا.

سمو أمير البلاد المفدى يفتتح منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، الذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لسموه تحت شعار /آفاق جديدة للغد/، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. #قناhttps://t.co/9ITET2zwru pic.twitter.com/sShJdtBwi7 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 21, 2021

ويشارك في النسخة الأولى للمنتدى -الذي بدأت أعماله اليوم ويستمر حتى 23 يونيو 2021 وتتضمن 6 محاور رئيسية- العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات بالإضافة إلى أكثر من 100 متحدث من كافة أنحاء العالم.

كما يشارك في المنتدى الذي بدأت أعماله اليوم ويستمر حتى 23 يونيو 2021 نخبة عالمية تضم أكثر من ألفي شخص من رؤساء تنفيذيين وشخصيات ملهمة وصنّاع قرار في مجالات التمويل والاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والتعليم والرياضة والمناخ.

وافتتح المنتدى الذي تبث أعماله مباشرة عبر منصات بلومبرغ الرقمية، بكلمة لمايكل بلومبرغ مؤسس مجموعة بلومبرغ الإعلامية ومؤسسة بلومبرغ للأعمال الخيرية، وقال إن هذا الحدث الدولي سيناقش على مدى ثلاثة أيام مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية العالمية والتحديات والفرص التي يواجهها العالم في الوقت الراهن.