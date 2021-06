البيت الأبيض يخصص 14 مليون جرعة لقاح كورونا للشرق الأوسط.. من المستفيد؟

استعرض البيت الأبيض، الإثنين، خطة لتقديم 55 مليون جرعة لقاح للوقاية من مرض كوفيد-19 عالميًا من بينها نحو 14 مليون جرعة (لمناطق لها الأولوية) منها الضفة الغربية وغزة والعراق وكولومبيا والأرجنتين وأوكرانيا.

وستخصص نسبة 75% من الجرعات أي نحو 41 مليون جرعة لبرنامج كوفاكس العالمي للقاحات على أن تقدَّم 14 مليون جرعة تقريبًا لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ونحو 16 مليون جرعة لآسيا وحوالي عشرة ملايين جرعة لأفريقيا.

وتحقق الخطة تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمشاركة 80 مليون جرعة لقاح أمريكية الصنع مع مختلف أرجاء العالم، وكان بايدن قد حدد هذا الشهر أولوياته للجهات التي ستحصل على 25 مليون جرعة كدفعة أولى لتحقيق هذا الهدف.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن البيت الابيض تفاصيل عملية توزيع الـ25 مليون جرعة الأولى، ووفق ما أعلن عنه سابقا، فإن 75% من هذه الجرعات (41 مليونا) ستوزع عبر منصة كوفاكس لتقاسم اللقاحات التي وضعت لضمان توزيع عادل للقاحات في العالم.

