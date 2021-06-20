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وكيل وزارة الأشغال في قطاع غزة: نحتاج 3 مليارات دولار لإعادة الإعمار (فيديو)

19/6/2021-|آخر تحديث: 20/6/202112:51 AM (مكة المكرمة)

قال ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة إن القطاع يحتاج إلى 3 مليارات دولار لتحقيق عملية الإعمار مبرزا “أن القطاعات الحكومية الفلسطينية في القطاع أعدت الدراسات اللازمة ونحن بانتظار دخول الأموال لبدء إعادة البناء”.

وأضاف سرحان خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، أمس السبت، أن الوزارات الفلسطينية المعنية جردت مستلزمات إعادة الإعمار.

وتابع “تبين أن هناك عجزا واضحا في عمليات الإعمار السابقة كما أن الأضرار العامة التي واجهت القطاع جراء الحصار الذي امتد لأكثر من 15 عاما تحتاج لملياريْ دولار”.

وشدّد سرحان على أن التجارب السابقة لعملية الإعمار واجهت معوقات عدة، مؤكدًا أن الدول الأربعة التي وفت بجميع التزاماتها تجاه إعمار غزة هي قطر والكويت والمملكة العربية السعودية وألمانيا في حين أن هناك العديد من الدول تعهدت بالمساهمة دون أن تفي بوعودها.

وأوضح سرحان أن قطر من الدول التي حافظت دومًا على التزاماتها تجاه غزة وأن اللجنة القطرية لإعمار غزة موجودة في القطاع وستشرع في عملية الإعمار من خلال طرح المشاريع المختلفة لمناقصات والبدء بإعادة بناء البيوت المهدمة.

وكشف سرحان أن حرب الـ11 يوما الأخيرة دمرت 2000 وحدة سكنية بشكل كامل، وأن 30 ألف وحدة سكنية أخرى تضررت بشكل متوسط، مضيفا أن البنية التحتية في القطاع شهدت أضرارا كبيرة طالت المحلات التجارية وشبكات الاتصال والكهرباء.

وتابع سرحان أن جميع الجهات في القطاع جاهزة لبدء عملية الإعمار”وكل ما نحتاجه هو دخول الأموال”.

وأضاف “التأخير الناجم عن بطء العملية يعود إلى الآلية التي اتُفق بشأنها خلال مفاوضات القاهرة والمتمثلة في أن الأموال لا تدخل لموازنة الوزارات الفلسطينية بل تأتي مباشرة من الجهات المانحة إلى المستفيد المباشر”.

وقال سرحان “جرى الاتفاق مع مصر على أن الشركات المصرية ستشرف على عملية الإعمار وأن غزة ستبنى بسواعد أبنائها، مشددًا على أنه لن يُسمح بإشراف إسرائيل على عملية إعادة البناء”.

وخلص سرحان إلى أنه بناء على اتفاق مسبق بين الحكومة الفلسطينية في القطاع ومصر شرعت فرق فنية برصد حاجيات القطاع للبدء بإعادة الإعمار خلال الأيام المقبلة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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