بقيود مشددة.. محكمة إسرائيلية تطلق سراح الشيخ كمال الخطيب (فيديو)

أطلقت المحكمة الإسرائيلية المركزية في الناصرة، اليوم الأحد، سراح الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، بقيود مشددة والإبعاد عن كفر كنا لمدة 45 يومًا.

كما فرضت محكمة الاحتلال على الخطيب إيداع كفالة مادية قدرها 20 ألف شيكل (قرابة 6 آلاف دولار) وعدم التحدث مع وسائل الإعلام ومنعه من إلقاء خطابات.

وقدمت النيابة العامة طلبًا لتأجيل الإفراج عن خطيب، إلا أن قاضي المحكمة رد طلب النيابة وقرر الإفراج عنه اليوم دون تأخير أو تأجيل.

#فيديو من جلسة محاكمة الشيخ كمال خطيب في "المحكمة الإسرائيلية" بالناصرة. pic.twitter.com/TMW7Df0sGz — الجرمق (@aljarmaqnet) June 20, 2021

ويرى المحامي حسن جبارين المدير العام لمركز (عدالة) القانوني ورئيس هيئة الدفاع عن الخطيب، في هذا القرار إنجازًا هامًا بإطلاق سراح الشيخ ضد سياسة الشاباك العنصرية رغم التحفظات القوية حول التقييدات التي أقرتها المحكمة المركزية.

وأضاف أنه “يجب إلغاء ودحض لائحة الاتهام المقدمة ضد الشيخ الخطيب لأنها تستند على ثلاثة منشورات لا تخص المجال الجنائي من قريب أو من بعيد، ما يعني أنها بمثابة ملاحقة سياسية لا تعتمد على أي إثباتات فعلية أو قانونية”.

#شاهد اندلاع مواجــهات عنيفة مع قوات الاحتلال في كفر كنا بالداخل المحتل pic.twitter.com/gG6i5LLwvR — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 14, 2021

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت الخطيب من منزله في كفر كنا، يوم 14 مايو/أيار الماضي في أعقاب الاحتجاجات ضد العدوان على القدس المحتلة وغزة واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب وحملة الاعتقالات التي تنفذها الشرطة في البلدات العربية.

وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده نسبت إليه “التحريض على الإرهاب والعنف والتماثل مع تنظيم إرهابي”.

يشار إلى أن المدن والبلدات العربية في داخل أراضي 48 المسماة بـ “الخط الأخضر” شهدت الشهر الماضي احتجاجات واسعة ضد الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس والعدوان على قطاع غزة، أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى واعتقال المئات.