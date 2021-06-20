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شاب يصبح حديث المنصات بعد تصرف عفوي تجاه أحد المشردين (فيديو)

قدم الشاب حذاءه وملابسه إلى رجل مشرد على جانب طريق سريع (مواقع التواصل)
قدم الشاب حذاءه وملابسه إلى رجل مشرد على جانب طريق سريع (مواقع التواصل)
20/6/2021-|آخر تحديث: 20/6/202103:14 PM (مكة المكرمة)

حظي طالب في جامعة فلوريدا الأمريكية بشهرة واسعة بسبب تصرف إنساني عفوي تجاه أحد المشردين وانتشار مقطع فيديو للواقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر مؤخرًا جاباري ريتشاردسون في المقطع الذي شاهده الملايين على موقع تيك توك وهو يقدم مساعدة عفوية لرجل بلا مأوى على جانب طريق سريع كان يرفع لافتة طلبًا للعون.

وفي الفيديو، يمكن رؤية ريتشاردسون وهو يخرج من سيارته ليتخلى عن متعلقاته ويعطي الرجل أزواجًا من الأحذية والملابس.

يقول ريتشاردسون إنه كان في طور الانتقال وأراد أن يعطي ملابسه لمن يحتاجها بدلاً من بيعها.

وأضاف لمحطة (wtxl) المحلية “عندما كبرت، علمتني أمي دائمًا أن هناك الكثير من الأشخاص المحتاجين. لم ينعم الجميع كما أنا. يمكن أن يختفي أي شيء في غمضة عين.”

وحتى الآن، حصد الفيديو أكثر من 6 ملايين و300 ألف مشاهدة على منصة تيك توك، وعلقت ملتقطة الفيديو بالقول “لا أعرف هذا الشاب لكنه يستحق أن ينتشر على نطاق واسع”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أمريكية

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