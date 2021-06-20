تونسية تفوز بأول لقب عربي في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات (فيديو)

دخلت التونسية أنس جابر التاريخ، الأحد، بعدما أصبحت أول عربية تفوز بإحدى بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات بعد فوزها على الروسية داريا كاساتكينا في نهائي بطولة برمنغهام على الأراضي العشبية.

وفازت أنس -الرائدة في تنس السيدات في منطقة شمال أفريقيا- 7-5 و6-4 لتفوز أخيرا بأول ألقابها بعد خسارة مباراتين نهائيتين من قبل.

وقالت أنس أمام الجماهير عقب المباراة “أشعر بفخر كبير. عانيت كثيرًا وكان من الصعب بالنسبة لي الفوز بإحدى بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات”.

وأضافت “كان يتعين عليَّ تحقيق ذلك. كان يجب الفوز بهذا اللقب حتى أتنفس قليلا وأصبح مثالا يحتذى به أيضا. لا يوجد الكثير من اللاعبين العرب أو التونسيين يلعبون التنس، وأتمنى أن يسهم ذلك في دفعهم للأمام وبذل المزيد من الجهد. أريد الكثير منهم يلعبون بجانبي”.

وخسرت أنس -التي تشتهر بضرباتها الرائعة والكرات القصيرة خلف الشبكة- أمام كاساتكينا في نهائي بطولة موسكو 2018 لكنها كانت أفضل من منافستها الروسية هذه المرة.

واستطردت أنس المصنفة الثانية “آخر مرة واجهتها خسرت وكنت أبكي. صباح اليوم كنت أفكر ما إذا كنت سأبكي وأشعر بخيبة أمل الليلة أم سأحتفل؟”.

ويعني فوز أنس، اليوم، انتصارها في 28 مباراة في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات هذا العام، أي أكثر من أية لاعبة أخرى باستثناء المصنفة الأولى عالميًا الأسترالية آشلي بارتي التي انتصرت في 28 مباراة أيضًا.