لأول مرة منذ بدء الجائحة.. بريطانيا تسجل صفر وفيات بكورونا

أعلنت السلطات البريطانية عدم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك للمرة الاولى منذ بدء تفشي الجائحة في مارس/آذار 2020.

ورحب وزير الصحة مات هانكوك بالخبر قائلا إن “البلاد بأسرها ستكون سعيدة بنبأ عدم تسجيل أي وفاة”، مضيفا أنه من “الواضح أن اللقاحات تعمل بكفاءة”.

إلا أن الوزير حذر من أنه “على الرغم من هذا النبأ السار، ندرك أننا لم ننتصر بعد على هذا الفيروس”.

وطالب الوزير الشعب البريطاني بمراعاة غسل “الأيدي والوجوه والحفاظ على التباعد والسماح بدخول الهواء النقي للأماكن المغلقة، وبالطبع التأكد من موعد تلقي الجرعتين”.

The whole country will be so glad there were no covid related deaths recorded yesterday. The vaccines are clearly working – protecting you, those around you and your loved ones.

1/2

— Matt Hancock (@MattHancock) June 1, 2021