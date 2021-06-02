لأول مرة منذ بدء الجائحة.. بريطانيا تسجل صفر وفيات بكورونا

أعلنت السلطات البريطانية عدم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك للمرة الاولى منذ بدء تفشي الجائحة في مارس/آذار 2020.

ورحب وزير الصحة مات هانكوك بالخبر قائلا إن “البلاد بأسرها ستكون سعيدة بنبأ عدم تسجيل أي وفاة”، مضيفا أنه من “الواضح أن اللقاحات تعمل بكفاءة”.

إلا أن الوزير حذر من أنه “على الرغم من هذا النبأ السار، ندرك أننا لم ننتصر بعد على هذا الفيروس”.

وطالب الوزير الشعب البريطاني بمراعاة غسل “الأيدي والوجوه والحفاظ على التباعد والسماح بدخول الهواء النقي للأماكن المغلقة، وبالطبع التأكد من موعد تلقي الجرعتين”.

The whole country will be so glad there were no covid related deaths recorded yesterday. The vaccines are clearly working – protecting you, those around you and your loved ones. 1/2 — Matt Hancock (@MattHancock) June 1, 2021

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات الناتجة عن الجائحة في بريطانيا 127 ألفا و782 حالة، وهو خامس أكبر عدد على مستوى العالم.

وأظهرت بيانات الحكومة البريطانية أن بريطانيا سجلت، الثلاثاء، 3165 حالة إصابة جديدة بالفيروس وهو عدد متقارب بشكل كبير مع العدد المسجل في اليوم السابق. ويناهز العدد الاجمالي لحالات الإصابة 4.5 ملايين.

وبدأت السلطات البريطانية حملة تطعيم واسعة النطاق في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ونجحت في إعطاء جرعة أولى لأكثر من 39 مليون شخص، أي نحو 75% من السكان البالغين، وجرعة ثانية لأكثر من 25 مليونا، أي نحو 49% من البالغين.