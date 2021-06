قطعت 500 كيلومتر.. فيلة شاردة تقترب من مدينة صينية وتسحق المحاصيل الزراعية (فيديو)

اقترب قطيع من الأفيال البرية من مدينة كونمينغ عاصمة مقاطعة يونان في جنوب غربي الصين، اليوم الأربعاء، متحديا محاولات لتغيير مساره بعد أن قطع مئات الكيلومترات من الغابات إلى الجنوب من تلك المنطقة.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن قطيع الأفيال الآسيوية، الذي يضم 15 فيلا بينهم ثلاثة أفيال صغيرة، كان يعيش في محمية طبيعية وقطع نحو 500 كيلومتر على طرق سريعة ووسط الحقول والزراعات خلال الأشهر القليلة الماضية.

🇨🇳🐘 Measures taken to keep migrating #elephants away from residential zones in #Yunnan.

🇨🇳🐘 #云南 #野象“旅行团”近日一路北迁,有关部门采取措施全力防范象群迁徙带来的公共安全隐患,确保人象安全。

by 吴歌 via CGTN pic.twitter.com/DDfH26nY2b

— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) June 1, 2021