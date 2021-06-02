شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

أظهر مقطع متداول ملتقط بكاميرات المراقبة فتاة أمريكية (17 عامًا) في منطقة وادي سان غابرييل بولاية كاليفورنيا وهي تركض نحو دب في فناء منزلها الخلفي وتدفعه بعيدًا لإنقاذ كلابها.

وتُظهر لقطات المراقبة ما حدث في الساعة 2:30 مساءً يوم الإثنين الماضي عندما سار دب واثنان من صغاره على طول جدار الفناء الخلفي الخاص ببيت الفتاة هيلي مورينيكو، ليهرع ثلاثة من كلاب العائلة نحوهم ويشرعون في النباح عليهم.

في ذلك الوقت، كانت الأسرة تعمل بطرف آخر من حديقة البيت عندما سمعوا صوت النباح، وحاول الدب مهاجمة الكلاب قبل أن تركض هيلي نحوه وتدفعه بقوة إلى الخلف.

امرأة أمريكية تُهاجم دبًا دفاعًا عن كلابها

رصدت كاميرا مراقبة دبًا بنيًا يتسلق سياج حديقة منزل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بينما ينبح عليه عدد من الكلاب الأليفة.

ويظهر الفيديو كيف انقضت صاحبة الكلاب نحو الدب ودفعته عن السياج، لتعطي للكلاب فرصة الهرب. #مباشر pic.twitter.com/Km8soqv9pE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 2, 2021

ووصفت والدة الفتاة سيتلالي مورينيكو تلك اللحظة -على صفحتها في فيسبوك- أنها “واحدة من أكثر اللحظات رعبًا في حياتها”، بينما صرحت ابنتها هيلي لوسائل إعلام محلية بإنها عندما رأت الدب يمسك بكلبتها فالنتينا كان لا بد لها من الركض نحوها لإنقاذها فهي “مجرد طفلة”، على حد قولها.

ورغم أن الفتاة أصيبت بالتواء في إصبعها وبجرح في ركبتها، إلا أنها ووالدتها تشعران بالامتنان لأن تلك كانت إصاباتها الوحيدة، بينما قالت هيلي إنها هربت من الدب البري بأسرع ما أمكنها.

وأوضحت الأسرة أن هذه ليست المرة الأولى التي ترى فيها دبًا أو حيوانات برية أخرى حول منزلها في برادبري منذ انتقالها إلى هناك، في فبراير/شباط الماضي.

وقالت الأم إن الدببة عادة ما تُشاهد في الحي مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا، لكنها المرة الأولى التي يقترب فيها أيّ منهم من الحياة البرية، على حد قولهم.