سيناتور أمريكي: واشنطن ستقدم لإسرائيل مليار دولار لتطوير القبة الحديدية

قال السناتور الأمريكي ليندسي غراهام ومسؤولون إسرائيليون، إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس سيتوجه إلى واشنطن العاصمة، غدا الخميس، للمطالبة بمليار دولار لتجديد نظام الدفاع الجوي الخاص بالقبة الحديدية.

وتوقع غراهام خلال زيارته إلى القدس المحتلة، أمس الثلاثاء، أن تصادق الولايات المتحدة على الطلب بسرعة في أعقاب التصعيد الذي استمر 11 يومًا بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، حيث قال مسؤولون إسرائيليون إن القبة الحديدية اعترضت مئات الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة.

واجتمع غراهام، وهو جمهوري بارز في لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس خلال زيارته لإسرائيل.

وتشرف اللجنة على الإنفاق الخارجي بما في ذلك المساعدات العسكرية للدول الأجنبية.

وقال غراهام إن القبة الحديدية أنقذت آلاف الأرواح خلال الهجمات الصاروخية الشهر الماضي، وتوقع أن يجد الطلب الإسرائيلي قبولا لدى كل من الرئيس جو بايدن والكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بفارق ضئيل.

وتابع “كانت هناك خلافات كثيرة حول الاشتباك الأخير بين حماس وإسرائيل في الولايات المتحدة، لكنني هنا لأقول لكم إن هناك دعما واسعا وعريضا لإسرائيل في الحزب الديمقراطي”.

دعم واسع وعميق

يأتي هذا الطلب وسط انتقادات متزايدة لمبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل، بالإضافة إلى 3.8 مليار دولار من المساعدات غير المشروطة التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل كل عام.

ويحاول المشرعون التقدميون في كل من مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ حاليًا، منع صفقة أسلحة بقيمة 735 مليون دولار إلى إسرائيل، والتي وافق عليها البيت الأبيض قبل وقت قصير من بدء العدوان في 10 مايو/أيار الماضي.

وكان بايدن قد أكد في وقت سابق بأنه سيجدد القبة الحديدية التي ساعدت إسرائيل في صد معظم الصواريخ التي أُطلقت من غزة صوبها خلال العدوان وعددها 4300 صاروخ.

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ويوافق الكونغرس روتينيا على مبالغ كبيرة من التمويل العسكري لدولة تعتبر شريكًا قويا للولايات المتحدة في منطقة غير مستقرة.

وسيجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، غدا الخميس، في واشنطن لمنافشة قضايا تشمل إيران والمساعدات العسكرية.

وبدأ وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وإسرائيل يوم 21 مايو الماضي بعد عدوان إسرائيلي استمر 11 يومًا هو الأعنف منذ سنوات، وأسفر عن استشهاد أكثر من 250 فلسطينيا، فضلا عن مقتل 13 إسرائيليا.