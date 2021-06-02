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مسؤول في الجهاد الإسلامي: هناك محاولة لسرقة النصر (فيديو)

رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور محمد الهندي
رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور محمد الهندي
2/6/2021-|آخر تحديث: 2/6/202105:53 PM (مكة المكرمة)

أكد رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور محمد الهندي أن هناك محاولة لسرقة نصر المقاومة في المعركة الأخيرة وأن المقاومة هي من تحقق التوازن ومن تعيد القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية.

وأضاف في حديث للجزيرة مباشر أنه على وقع النصر الذي حققته المقاومة في غزة فإن المعادلات تتغير سواء داخل فلسطين أو في الإقليم أو حتى في العالم، مشيرا إلى أن هناك محاولة لسرقة هذا النصر عبر مسألة إعادة الإعمار.

وأوضح “تعمل الولايات المتحدة وإسرائيل الآن على إحياء مسار التفاوض والبعض يتوهم أنه يمكن أن يحقق نفوذا في قطاع غزة من خلال معركة إعادة الإعمار”.

وأردف “فيما يتعلق بإعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، فإن الجميع أمام اختبار وعلينا أن نستخلص العبر مما حدث في السابق، فالعالم لا يقيم أيّ وزن إلا للأقوياء فقط، وإذا لم يكن لدى قيادة الشعب الفلسطيني الإرادة لعكس هذا النصر على العلاقات الفلسطينية الداخلية فسنعود مرة أخرى لنفس المسار القديم الذي يتحدث فقط عن المصالحة والوحدة بينما لا ينفذ منهما شيئا على أرض الواقع”.

وتابع “نحن باختصار على مفترق طرق: إما أن نبني وحدة حقيقية على غرار الوحدة التي تحققت بالميدان عندما نذهب إلى القاهرة أو نعود للأوهام وللتفاوض من أجل التفاوض مرة أخرى وهذا ما يريده العدو الصهيوني وتريده الولايات المتحدة”.

واستطرد “أمامنا فرصة لأن يكون لدينا مرجعية وطنية فلسطينية وليس سلطة جزئية تخدم جزءا من الشعب الفلسطيني في الضفة أو في غزة، بحيث تتحول مهمتها إلى سلطة تقدم الخدمات من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، أما المرجعية الوطنية الفلسطينية فليست هي السلطة وإنما المفترض أن تكون في الخارج ويكون هدفها الحفاظ على الثوابت وحماية المقاومة”.

وأضاف “المقاومة هي التي تحقق للشعب الفلسطيني اليوم هذا النصر وتعيد القضية الفلسطينية على أجندة العالم، وبغير ذلك لن يحترمنا أحد”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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