أمريكي يعتدي بوحشية على امرأة من أصول آسيوية في نيويورك (فيديو)

وثقت كاميرا مراقبة بالحي الصيني في ولاية نيويورك الأمريكية، اعتداء شاب أمريكي على سيدة خمسينية من أصول آسيوية بلكمة قوية بوجهها أسقطتها أرضًا دون حراك.

وأظهر المقطع الذي التقط، الإثنين الماضي، اقتراب الشاب من المرأة (55 عامًا) ثم لكمها بقوة في وجهها فسقطت أرضًا دون حراك، وارتطم رأسها بعمود خشبي.

Our Task Force will continue to find those responsible for hate crimes and hold them accountable. You can help. Report any act of hate to 311.

If you witness a crime in process, call 911. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 1, 2021

وعلّق المحامي الأمريكي والناشط في مجال حقوق أصحاب الأصول الآسيوية كارلين تشان “الاعتداءات العشوائية على ذوي الأصول الآسيوية قد خرجت عن السيطرة” مُتسائلاً عن دور الحكومة في التصدي لها.

من جهته، علّق عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو على صور الاعتداء قائلا “تعاملت الشرطة بشكل سريع مع هذا الحادث المروع، والتعامل مع جرائم الكراهية عادة ما يواجه أقصى عقوبة ممكنة”.

Our Task Force will continue to find those responsible for hate crimes and hold them accountable. You can help. Report any act of hate to 311.

If you witness a crime in process, call 911. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 1, 2021

وكانت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس قد نددت في وقت سابق بجرائم الكراهية ضد الأمريكيين من أصول آسيوية.

وقالت هاريس في اجتماعها هي والرئيس جو بايدن مع قادة أمريكيين آسيويين “إن العام الماضي شهد أكثر من 3800 حادثة عنصري ضد مواطنين أمريكيين آسيويين”.

في حادثة عنصرية..

رجل يعتدي على آسيوية في الحي الصيني بمدينة نيويورك#مباشر pic.twitter.com/35qu4XaVJu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 2, 2021

وقال تقرير صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي إن جرائم الكراهية في الولايات المتحدة خلال العامين الماضي سجلت أعلى معدل لها خلال أكثر من عشر سنوات.

وأشار التقرير إلى أن جرائم القتل بدافع الكراهية سجلت رقما قياسيا خلال 2019 إذ بلغ عدد الجرائم المسجلة 51 جريمة وهو ما يتجاوز ضعف الجرائم التي شهدها عام 2018.

وقال براين ليفين، مدير مركز دراسات الكراهية والتطرف في جامعة ولاية كاليفورنيا “يشير الارتفاع الأخير في معدل جرائم الكراهية إلى مشهد وحشي جديد”.