أمريكي يعتدي بوحشية على امرأة من أصول آسيوية في نيويورك (فيديو)

وثقت كاميرا مراقبة بالحي الصيني في ولاية نيويورك الأمريكية، اعتداء شاب أمريكي على سيدة خمسينية من أصول آسيوية بلكمة قوية بوجهها أسقطتها أرضًا دون حراك.

وأظهر المقطع الذي التقط، الإثنين الماضي، اقتراب الشاب من المرأة (55 عامًا) ثم لكمها بقوة في وجهها فسقطت أرضًا دون حراك، وارتطم رأسها بعمود خشبي.

Our Task Force will continue to find those responsible for hate crimes and hold them accountable. You can help.

Report any act of hate to 311.

If you witness a crime in process, call 911.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 1, 2021