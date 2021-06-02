بعد هجومه على الجزيرة والإخوان.. صحفي سعودي يوبخ السفير الإماراتي في إسرائيل (فيديو)

هاجم الصحفي السعودي طلال بن ثنيان، السفير الإماراتي في إسرائيل، محمد آل خاجة، وذلك بعد زيارة الأخير لحاخام متطرف في منزله بمدينة القدس المحتلة وطلبه البركة منه.

وزار آل خاجة، الأحد، الزعيم الروحي لحركة (شاس) الدينية المتطرفة الحاخام شالوم كوهين في منزله بالقدس، وخلال الزيارة، هاجم السفير الإماراتي قناة الجزيرة واتهمها بـ”تأجيج الجنون” في المنطقة، كما هاجم جماعة الإخوان المسلمين.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع مصورة للسفير الإماراتي يقول فيها لرئيس مجلس حكماء التوراة وزعيم شاس “حينما وصلت إلى هنا، كنت مصدوما لروية الناس.. أناس دافئون بقلوب طيبة.. لم أتوقع أن أرى مسجدا في قلب تل أبيب”.

وأضاف “للأسف قنوات تلفزيونية مثل الجزيرة أو الإخوان المسلمين، يحاولون أن يُظهروا للناس أشياء أخرى فى منطقتنا”.

صحفي سعودي يوبخ سفير #الإمارات في إسرائيل #محمد_آل_خاجة بعد زيارته شالوم كوهين حاخام حركة "شاس" المتطرفة ومهاجمته #الجزيرة بسبب تغطيتها للحرب على #غزة pic.twitter.com/687CJ49sUc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 1, 2021

وقال بن ثنيان في مقطع فيديو نشره، أمس الإثنين، على موقع يوتيوب موجها حديثه للسفير الإماراتي في إسرائيل “هل تعتقد أنك الآن شوهت قناة الجزيرة وجماعة الإخوان؟”.

وأضاف “كل عربي أو مسلم يشوف المقطع هذا سوف يتعاطف مع الإخوان والجزيرة، ليش تنقل لهم التعاطف هذا.. هل تعمل لصالح الإخوان والجزيرة؟”.

وتابع “أنت بذلك تروج للإخوان والجزيرة.. غير خطأك الديني، يدل على شخص ما تعلم شيء بالدين”، وتساءل “تأخذ بركات من حاخام. ما أدري مين درسك هذا الكلام بالسياسة. ما مطلوب منك إنك تهدم عقيدتك وتطلع بالذل والمسكنة، دولتك ليست بحاجة لشيء يخليك ذليل هكذا”.

واستطرد الإعلامي السعودي موجها حديثه لآل خاجة “ما تعرف تتعامل معهم عندك السفير المصري روح اسأله عندهم خبرة أكثر في التعامل مع هذه الأشكال”.

يذكر أن السفير الإماراتي قدم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، في الأول من مارس/آذار الماضي، ليكون أول سفير لبلاده لدى إسرائيل بعد أكثر من 6 أشهر على تطبيع العلاقات بين الجانبين.

وأثارت زيارة سفير الإمارات لدى تل أبيب للحاخام شالوم كوهين، موجة استنكار وغضب واسعين على منصات التواصل الاجتماعي.