يورو 2020.. ألمانيا تستعيد بريقها وتكتسح البرتغال (فيديو)

استعاد المنتخب الألماني بريقه من جديد، اليوم السبت، وأشعل المنافسة في المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأوربية لكرة القدم (يورو 2020) بعدما حقق انتصارا مثيرا أمام نظيره البرتغالي حامل اللقب وتغلب عليه 4/ 2 في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات.

وافتتح النجم كريستيانو رونالدو التسجيل للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 15، ثم رد المنتخب الألماني بهدفين سجلهما البرتغاليان روبن دياز ورافاييل جوريرو بالخطأ في شباك منتخب بلادهما في الدقيقتين 35 و39.

وفي الشوط الثاني، أضاف كاي هافيرتز وروبن جوسنس الهدفين الثالث والرابع للمنتخب الألماني في الدقيقتين 51 و60 ثم اختتم دييجو جوتا التسجيل بالهدف الثاني للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 67.

واستعاد المنتخب الألماني -الذي يخوض آخر بطولة له تحت قيادة مديره الفني الحالي يواخيم لوف- توازنه بالشكل الأمثل إثر هزيمته في المباراة الأولى أمام المنتخب الفرنسي بطل العالم صفر/ 1، وحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة، متساويا في ذلك مع المنتخب البرتغالي الذي كان قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على نظيره المجري 3/ صفر.

وحقق المنتخب الألماني اليوم الانتصار الخامس على التوالي أمام نظيره البرتغالي، وكان آخر انتصار للبرتغال في سجل مباريات الفريقين، في دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية 2000 وكان بنتيجة 3/ صفر.

وكان الهدف الذي سجله رونالدو اليوم هو الأول له في شباك المنتخب الألماني، حيث لم ينجح في التسجيل خلال أربع مباريات سابقة أمام ألمانيا، كان أولها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2006 والتي انتهت بفوز المنتخب الألماني على نظيره البرتغالي 3/ 1.

ورفع رونالدو رصيده في البطولة الحالية إلى ثلاثة أهداف، وقد عادل الرقم القياسي المسجل باسم ميروسلاف كلوزه كأكثر لاعب أوربي يسجل في البطولات الكبرى، حيث سجل بذلك 19 هدفا في بطولتي كأس العالم وكأس الأمم الأوربية.