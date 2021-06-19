وجدها حية داخل صندوق.. قروي يعثر على طفلة حديثة الولادة في نهر الغانج (فيديو)

ألقت الشرطة في سريلانكا القبض على امرأة ضربت طفلة في التاسعة من عمرها حتى الموت بزعم طرد “الأرواح الشريرة” منها.
فوجئ قرويون في الهند بالعثور على طفلة حديثة الولادة داخل صندوق خشبي كان يطفو في نهر الغانج عند دادري غات في مقاطعة غازيبور بولاية أوتار براديش شمالي البلاد.
وعثر ملّاح محلي يدعى غولو تشودري على الصندوق ووجد الطفلة بداخله مازالت حية وآمنة وبجوارها قطعة من ورقة الميلاد تعلن أن اسمها “غانجا” إلى جانب صور لآلهة هندوسية وأعواد بخور.
وتم إبلاغ الشرطة بالأمر بينما أُدخلت الطفلة التي تبلغ من العمر 21 يومًا إلى مستشفى المنطقة. وقالت الشرطة إن تشودري عثر على الطفلة في دادري غات مساء الثلاثاء عندما تتبع صرخاتها ووجدها على قيد الحياة داخل الصندوق ملفوفة بقطعة قماش حمراء.
وأشاد رئيس مجلس وزراء ولاية أوتار براديش يوغي أديتياناث عبر موقع تويتر بالملاح وقال إن الحكومة ستتخذ الترتيبات اللازمة لتربية الطفلة.
गाजीपुर में माँ गंगा की लहरों पर तैरते संदूक में रखी नवजात बालिका "गंगा" की जीवन-रक्षा करने वाले नाविक ने मानवता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है।
नाविक को आभार स्वरूप सभी पात्र सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा।@UPGovt नवजात बच्ची के लालन-पालन का संपूर्ण प्रबंध करेगी। pic.twitter.com/YXTTOmYVqy
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 16, 2021
وقال إن القارب الذي أنقذ حياة طفلة حديثة الولادة قدم مثالًا فريدًا للإنسانية. وزار قاضي المقاطعة ومسؤولون آخرون المستشفى للاستفسار عن صحة الرضيعة.
وشكر وزير الخارجية تشودري لإنقاذ حياة الطفلة، ووجه المسؤولين بتزويده بقارب جديد، بينما أعرب تشودري عن رغبته في تربية الطفلة التي أطلقت عليها السلطات اسم “ابنة الغانجا”.
وقال مفتش شرطة غازيبور إن التحقيق في مكان والدي الطفل لا يزال جاريا، وأضاف أنه من الصعب معرفة كيف ولماذا وُضع الطفل في الصندوق.
ويعد التخلي عن الأطفال جريمة يعاقب عليها القانون بموجب المادة 317 من قانون العقوبات الهندي -لكنه يمثل مشكلة طويلة الأمد في البلاد، وخاصة تجاه البنات إذ تموت مئات الآلاف منهن كل عام بسبب الإهمال المرتبط بالتمييز بين الجنسين.
यूपी: गाजीपुर के ददरी घाट इलाके में 21 दिन की मासूम बच्ची गंगा में बहती मिली! बंद बक्से में देवी की तस्वीर और चुनरियों में लिपटी हुई मासूम के साथ उसकी जन्म कुंडली और पूजा का चढ़ावा भी रखा था। जब बच्ची को त्यागना ही मकसद था तो देवी की तस्वीर बच्ची के साथ रखने का क्या ज़रूरत थी! pic.twitter.com/H4Ywah8Vvn
— Astha Kaushik (@Asthakaushik05) June 16, 2021