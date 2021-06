مساجدها وبيوتها مهجورة منذ النكبة.. شاب فلسطيني يرفع الأذان في قرية لفتا (فيديو)

رُفع الأذان بصوت الشاب الفلسطيني أمير دويات من أحد البيوت القديمة في قرية (لفتا) المهجرة في القدس المحتلة، ضمن فعاليات عديدة أقيمت ضد محاولات تهويد القرية.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعية الفلسطينية مقطع فيديو يظهر فيه دويات وهو يرفع الأذان من بيت قديم في قرية لفتا المهجرة بالقدس المحتلة.

وأقام عدد من الشباب المقدسيين فعالية أمس الجمعة في القرية المهجرة للتأكيد على حق العودة إليها والتصدي لمحاولات هدمها وتهويدها.

وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي سكان القرية على ترك منازلهم بالقوة قبل عام 1948، ولم تسمح لأصحابها حتى اليوم، بالعودة إليها.

تقع قرية (لفتا) على الطريق بين القدس وتل أبيب وفي موقع قريب من مدخل القدس الغربية، وتشكل محور، لحمايتها من الخطة الإسرائيلية لبناء المساكن فيها، وهي مثال نادر لقرية ما زالت موجودة بعدما هجر سكانها الفلسطينيون في حرب 1948.

My only visit to the village my grandparents were displaced from #Lifta was in a tour style, with settlers roaming around disrupting my ability to imagine the memory of my grandparents or my future. Today, we are reclaiming the memory & the future of our return #SaveLifta pic.twitter.com/Pg9E5479TP

— Aseel AlBajeh أسيل البجة (@AseelAlBajeh) June 18, 2021