مرشح التيار المحافظ.. إبراهيم رئيسي يفوز بالانتخابات الرئاسية في إيران

فاز مرشح التيار المحافظ (إبراهيم رئيسي) بالانتخابات الرئاسية في إيران من الدورة الأولى، بحصوله على 62% من أصوات المقترعين وفق نتائج أولية رسمية أعلنت اليوم السبت.

وأفاد رئيس لجنة الانتخابات في إيران في مؤتمر صحفي السبت، أن إبراهيم رئيسي- 60 عام) حصل على “أكثر من 17.8 مليون صوت من أصل 28.6 مليون من أصوات المقترعين.

ووفق النتائج الأولية، يتقدم رئيسي الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ 2019، بفارق كبير عن منافسيه.

الرئيس الإيراني الذي تم إعلان فوزه اليوم يترأس السلطة القضائية في البلاد، وهو أحد المسؤولين الإيرانيين الكبار الذين تشملهم العقوبات الأمريكية، ويحظى بدعم الحرس الثوري وكان قد خسر الانتخابات أمام حسن روحاني عام 2017.

الرئيس الإيراني الذي تم إعلان فوزه اليوم يترأس السلطة القضائية في البلاد (رويترز)

وكان رئيسي المرشح الأوفر حظا للفوز بالانتخابات التي أجريت لاختيار خلف للرئيس الحالي حسن روحاني، وأتت في خضم أزمة اقتصادية ومفاوضات تجري في فيينا حول ملف إيران النووي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن روحاني أن الدورة الأولى للانتخابات التي أجريت الجمعة أفضت الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية لم يكشف اسمه.

وقال روحاني في كلمة متلفزة “أهنئ الشعب على خياره، سأوجه التهاني الرسمية لاحقًا، لكننا نعرف أن ما يكفي من الأصوات توافرت في هذه الانتخابات، وثمة من تمّ انتخابه من قبل الشعب”.

من هو إبراهيم رئيسي؟

ذكر تقرير (لفرانس برس) أن إبراهيم رئيسي الذي فاز اليوم السبت بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، رجل دين محافظ يرفع منذ أعوام شعار الدفاع عن الطبقات المهمّشة ومكافحة الفساد.

ورفع خلال حملته الانتخابية شعار مواجهة “الفقر والفساد” وهو المبدأ نفسه الذي خاض على أساسه الانتخابات الرئاسية عام 2017 ونال 38% من الأصوات، لكن ذلك لم يحل حينها دون فوز حسن روحاني بولاية ثانية.

ولد رئيسي في مدينة مشهد -شمال شرق، في نوفمبر/تشرين الثاني 1960، وبدأ بتولي مناصب عامة في سن مبكرة، إذ عيّن مدعيا عاما في مدينة كرج قرب طهران وهو لما يزل في العشرين من العمر، وذلك بعد فترة وجيزة من انتصار الثورة الإسلامية عام 1979.

وأمضى رئيسي قرابة ثلاثة عقود في السلطة القضائية في إيران متنقلا بين مناصب عدة منها مدعي عام طهران بين 1989 و1994، ومعاون رئيس السلطة القضائية اعتبارا من 2004 حتى 2014 حين تم تعيينه مدعيا عاما للبلاد.

وفي عام 2016، أوكل إليه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية (علي خامنئي) مهمة في دينية في مدينة مشهد وعيّنه بعد ثلاثة أعوام على رأس السلطة القضائية، أحد الأركان الأساسية للنظام السياسي.

شدّد رئيسي خلال حملته الانتخابية على نيته تشكيل حكومة من الشعب من أجل إيران قوية (غيتي)

ووفق سيرته الذاتية الرسمية، قام رئيسي الذي يعرف بردائه الديني ونظارتين رفيعتين، بتدريس مواد فقهية ودينية في الحوزات العلمية اعتبارا من العام 2018، خصوصا في مدينة مشهد المقدسة، مسقط رأسه.

وإبراهيم رئيسي هو أيضًا عضو في مجلس الخبراء الذي تعود إليه صلاحية تسمية المرشد.

وينظر إلى رئيسي -وهو أيضًا عضو في مجلس الخبراء الذي تعود إليه صلاحية تسمية المرشد- كالمرشح الوحيد القادر على أن يجمع حوله تأييد مختلف المعسكرات السياسية للمحافظين والمحافظين المتشددين.

كان سبعة مرشحين من بينهم خمسة من “المحافظين المتشددين” نالوا أهلية مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في تاريخ إيران، وانسحب منهم ثلاثة خلال الحملة لصالح رئيسي.

وشدّد رئيسي خلال فترة الحملة الانتخابية، على نيته “تشكيل حكومة من الشعب من أجل إيران قوية” والقضاء على “أوكار الفساد” وهو يستند في ذلك الى العمل الذي قام به خلال توليه السلطة القضائية.

رئيسي هو أيضًا عضو في مجلس الخبراء الذي تعود إليه صلاحية تسمية المرشد (غيتي)

وقد حصلت في عهده محاكمات كثيرة حظيت بإضاءة واسعة من وسائل الإعلام، بحق مسؤولين بارزين على خلفية تهم بالفساد، وطالت الإجراءات قضاة أيضًا يشتبه بضلوعهم في ملفات مماثلة، وهو أمر لم يكن معهودًا سابقًا في إيران.

ويربط معارضون في الخارج ومنظمات حقوقية غير حكومية، باستمرار بين رئيسي وحملة الإعدامات التي طالت سجناء ماركسيين ويساريين عام 1988، حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران.

وكان هذا الملف من الأسباب التي أوردتها وزارة الخزانة الأمريكية عند إعلانها فرض عقوبات عليه في 2019.

وردًا على أسئلة وجهت إليه عامي 2018 و2020 على خلفية تلك الحقبة، نفى رئيسي ضلوعه في هذه الإعدامات، لكنه أبدى تقديره لـ “الأمر” الذي أصدره الإمام الراحل الخميني، لتنفيذ الإجراءات بحق هؤلاء المحبوسين.