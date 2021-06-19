روسيا.. مقتل 4 على الأقل وإصابة 15 بعد تحطّم طائرة (فيديو)

ذكرت قناة تلفزيونية روسية، اليوم السبت، أن 4 على الأقل قتلوا وأصيب 15 إثر هبوط طائرة بمحركين من طراز (لت إل-140) اضطراريا بمنطقة كيميروفو أوبلاست الروسية في جنوب غرب سيبيريا.

وأضاف تلفزيون (روسيا اليوم) أن الطائرة كانت تقل 20 فردا في المجمل نقلًا عن خدمة الطوارئ الطبية المحلية.

وكانت وكالة تاس للأنباء قد ذكرت -في وقت سابق اليوم- أن 7 على الأقل قُتلوا عندما تحطمت طائرة بمحركين من طراز إل-410 قرب ساحة تاناي للطيران التي تقدّم خدمات الهبوط بالمظلات.

ونقلت أيضًا عن مكتب الادعاء المحلي قوله إن الطاقم أرسل نداء استغاثة موضحا أن هناك عطلا في المحرك.

وقال متحدث باسم الخدمات الطبية لرويترز إنه يجري نقل المصابين جوا إلى المستشفيات.

في حين، قال حاكم منطقة كيميروفو سيرغي تسيفيليوف على حسابه عبر إنستغرام إن أربعة من المصابين في حالة خطرة، وأصيب 11 آخرون بجروح “متوسطة الخطورة”.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، قال متحدث باسم المستشفى الذي يعالج فيه المصابون بجروح خطيرة إنه تم إجلاؤهم في مروحية من مكان الحادث.

وأظهرت لقطات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة لحقت بها أضرار بالغة وبجانبها سيارة إسعاف.