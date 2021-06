دراسة: لقاح بيونتيك ينتج أجساما مضادة أكثر من سينوفاك

كشفت دراسة أجريت في هونغ كونغ ونشرتها صحيفة (ساوث تشاينا مورنينغ بوست) اليوم السبت، أن مستويات الأجسام المضادة لدى من تلقوا لقاح بيونتيك للوقاية من كوفيد-19 “أعلى كثيرا” منها لدى من تلقوا لقاح سينوفاك.

وذكرت الصحيفة نقلا عن بنجامين كاولينغ أستاذ علم الأوبئة في جامعة هونغ كونغ وكبير الباحثين في الدراسة أن بعض من تلقوا لقاح سينوفاك قد يحتاجون أيضا إلى جرعة ثالثة تنشيطية.

Results from our latest HKU survey of vaccine hesitancy indicate a slight uptick in intention to receive vaccination in the past week, but additional measures may be needed to encourage vaccination if we are aiming to exceed 70% coverage (1/5) https://t.co/5llBEAUYsC

