البث الحي
الأخبار

دراسة: لقاح بيونتيك ينتج أجساما مضادة أكثر من سينوفاك

جدل متواصل حول فعالية وآثار لقاحات فيروس كورونا المستجد (غيتي)
جدل متواصل حول فعالية وآثار لقاحات فيروس كورونا المستجد (غيتي)
19/6/2021-|آخر تحديث: 19/6/202109:00 PM (مكة المكرمة)

كشفت دراسة أجريت في هونغ كونغ ونشرتها صحيفة (ساوث تشاينا مورنينغ بوست) اليوم السبت، أن مستويات الأجسام المضادة لدى من تلقوا لقاح بيونتيك للوقاية من كوفيد-19 “أعلى كثيرا” منها لدى من تلقوا لقاح سينوفاك.

وذكرت الصحيفة نقلا عن بنجامين كاولينغ أستاذ علم الأوبئة في جامعة هونغ كونغ وكبير الباحثين في الدراسة أن بعض من تلقوا لقاح سينوفاك قد يحتاجون أيضا إلى جرعة ثالثة تنشيطية.

وأشار التقرير إلى أن الدراسة التي أجرتها كلية الصحة العامة التابعة لجامعة هونغ كونغ بتفويض من الحكومة رصدت إنتاج الأجسام المضادة لدى ألف شخص تلقوا أحد اللقاحين.

كان مسؤولون في إندونيسيا قد حذروا، الأسبوع الماضي، من أن ما يربو على 350 من العاملين في المجال الطبي أصيبوا بكوفيد-19 رغم تطعيمهم بسينوفاك وأن العشرات نُقلوا للمستشفى ما أثار مخاوف حيال فعالية اللقاح مع المتحورات الأكثر عدوى لفيروس كورونا.

ونشرت أوروغواي هذا الشهر بيانات واقعية عن تأثير لقاح سينوفاك بيوتيك بين سكانها وأظهرت البيانات أن اللقاح فعال بنسبة تزيد عن 90% في الحيلولة دون دخول وحدات العناية المركزة والوفاة.

كما درست حكومة أوروغواي فعالية لقاح فايزر/بيونتيك بين 162 ألفًا و47 شخصًا يعملون في مجال الصحة أو يزيد عمرهم عن 80 عامًا، وقالت إنه سجل فعالية بنسبة 94% في الحيلولة دون دخول وحدات العناية المركزة والوفاة وقلّص الإصابات بنسبة 78%.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

قضى معه أكثر من 13 عاما.. وفاة كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن

&#34;نشامب&#34; كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

وفاة أحد أشهر ملازمي الحرم النبوي في المدينة المنورة.. تعرف عليه

الشيخ محيي الدين حفيظ الله، أحد أشهر ملازمي الحرم النبوي الشريف (موافع التواصل)

“البحرين ترفضكم”.. غضب بسبب زيارات وفود إسرائيلية سياحية للمنامة

استمرار المظاهر الشعبية الرافضة للتطبيع البحريني مع إسرائيل(مواقع التواصل الاجتماعي)

روسيا.. مقتل 4 على الأقل وإصابة 15 بعد تحطّم طائرة (فيديو)

حطام الطائرة الروسية في سيبيريا (غيتي)
الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا