دراسة: لقاح بيونتيك ينتج أجساما مضادة أكثر من سينوفاك

كشفت دراسة أجريت في هونغ كونغ ونشرتها صحيفة (ساوث تشاينا مورنينغ بوست) اليوم السبت، أن مستويات الأجسام المضادة لدى من تلقوا لقاح بيونتيك للوقاية من كوفيد-19 “أعلى كثيرا” منها لدى من تلقوا لقاح سينوفاك.

وذكرت الصحيفة نقلا عن بنجامين كاولينغ أستاذ علم الأوبئة في جامعة هونغ كونغ وكبير الباحثين في الدراسة أن بعض من تلقوا لقاح سينوفاك قد يحتاجون أيضا إلى جرعة ثالثة تنشيطية.

Results from our latest HKU survey of vaccine hesitancy indicate a slight uptick in intention to receive vaccination in the past week, but additional measures may be needed to encourage vaccination if we are aiming to exceed 70% coverage (1/5) https://t.co/5llBEAUYsC — Ben Cowling (@bencowling88) June 8, 2021

وأشار التقرير إلى أن الدراسة التي أجرتها كلية الصحة العامة التابعة لجامعة هونغ كونغ بتفويض من الحكومة رصدت إنتاج الأجسام المضادة لدى ألف شخص تلقوا أحد اللقاحين.

كان مسؤولون في إندونيسيا قد حذروا، الأسبوع الماضي، من أن ما يربو على 350 من العاملين في المجال الطبي أصيبوا بكوفيد-19 رغم تطعيمهم بسينوفاك وأن العشرات نُقلوا للمستشفى ما أثار مخاوف حيال فعالية اللقاح مع المتحورات الأكثر عدوى لفيروس كورونا.

ونشرت أوروغواي هذا الشهر بيانات واقعية عن تأثير لقاح سينوفاك بيوتيك بين سكانها وأظهرت البيانات أن اللقاح فعال بنسبة تزيد عن 90% في الحيلولة دون دخول وحدات العناية المركزة والوفاة.

كما درست حكومة أوروغواي فعالية لقاح فايزر/بيونتيك بين 162 ألفًا و47 شخصًا يعملون في مجال الصحة أو يزيد عمرهم عن 80 عامًا، وقالت إنه سجل فعالية بنسبة 94% في الحيلولة دون دخول وحدات العناية المركزة والوفاة وقلّص الإصابات بنسبة 78%.