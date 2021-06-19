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الأخبار|الأراضي الفلسطينية المحتلة

مستوطنون يخطون شعارات مسيئة للرسول على طريق البحر الميت (فيديو)

المستوطنون يخطون شعارات مسيئة بحق النبي محمد على الطريق المؤدي للبحر الميت (مواقع التواصل)
المستوطنون يخطون شعارات مسيئة بحق النبي محمد على الطريق المؤدي للبحر الميت (مواقع التواصل)
19/6/2021

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق الفلسطينيين وتقتحم بلداتهم، في حين قام مستوطنون بكتابة شعارات مسيئة للرسول الكريم، كما قاموا بالاعتداء بيوت فلسطينيين ورشقوها بالحجارة.

وخط مستوطنون شعارات مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم اليوم السبت، على جوانب الطريق المؤدي للبحر الميت.

ونقلت وكالة (شهاب) عن مصادر محلية، أن شبانا فلسطينيين قاموا بمسح ما خطه مستوطنون من تطاول على النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) على طريق البحر الميت.

وأمس الجمعة، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقفة أمام المسجد الأقصى المبارك، نظمت للتنديد بالإساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ورداً على إساءة مستوطنين لشخصه الكريم بألفاظ نابية.

من ناحية أخرى أصيبت مسنة من ذوي الإعاقة بجروح ورضوض اليوم السبت جراء اعتداء المستوطنين على منازل المواطنين ورشقها بالحجارة في قرية التوانة جنوب الخليل بالضفة الغربية واعتقل شاب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس مجلس قروي، أن عددًا من المستوطنين هاجموا بحماية جنود الاحتلال منازل المواطنين ورشقوها بالحجارة، ما تسبب في إصابة المسنة المقعدة فاطمة خليل ربعي (70 عامًا) برضوض أثناء جلوسها أمام منزلها.

وأشار منسق اللجان الشعبية والوطنية إلى أن اعتداءات وممارسات قوات الاحتلال والمستوطنين، تهدف لتهجير المواطنين من أراضيهم ومنازلهم، وتوسيع المستوطنة المذكورة.

وطالب أهالي القرية، المؤسسات المحلية والدولية، بضرورة العمل على حمايتهم ووقف اعتداءات الاحتلال عليهم.

وفي جنين، أصيب فلسطينيون فجر اليوم السبت، بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها بلدة جبع جنوب جنين.

ونقلت (وفا) عن مصادر أمنية أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة جبع ومداهمة منزل الأسير مراد حمور وتفتيشه، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

جلسة لمجلس الأمن

وفي الشأن نفسه، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن مجلس الأمن الدولي سيعقد الخميس المقبل جلسة لمتابعة تنفيذ قرار بشأن الاستيطان ومتابعة استفزازات جيش الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته وتهجير المواطنين من أحياء القدس المحتلة من خلال تقرير الأمين العام.

وأشار منصور في حديث لإذاعة صوت فلسطين اليوم السبت إلى أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن الحراك الدبلوماسي في العالم، لوقف دائم لإطلاق النار، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن مجلس السفراء العرب سيعقد اجتماعا يوم الإثنين المقبل، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في قطر، لضمان استمرار الجهد من المجموعة العربية لدعم القدس ووقف العدوان الإسرائيلي من خلال التواصل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية.

كما يعقد اجتماع آخر لدول عدم الانحياز عبر تقنية الاتصال المرئي، وسيتضمن البيان النهائي الدعوة لوقف إجراءات الاحتلال في القدس المحتلة، ومتابعة آثار العدوان على قطاع غزة، وما خلفه من شهداء وجرحى وتدمير واسع للبنية التحتية.

وأُصيب عشرات الفلسطينيين واعتقل آخرون أمس الجمعة، عند اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي (باب السلسلة) أحد أبواب المسجد الأقصى، وأطلقت الرصاص المعدني باتجاه المصلين عقب مسيرة خرجت من المسجد نُصرة للنبي محمد.

واقتحم عدد من أفراد الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد لإجبار المصلين على الخروج منه، وشوهد أفراد الشرطة وهم يعتقلون عددا من الشبان من داخل باحات المسجد.

كما أصيب 47 فلسطينيا خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، تشهدها بلدة (بيتا) جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية بعد مسيرة رافضة للاستيطان.

وشارك عشرات الفلسطينيين في أداء صلاة الجمعة على مفترق يربط البلدة بمدينة نابلس، تلبية لدعوة أطلقتها لجان التنسيق الفصائلي بمحافظة نابلس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومؤسسات وفعاليات محلية “رفضا للاستيطان في جبل صبيح”.

في وقت سابق الجمعة، أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي معظم الطرق المؤدية إلى بلدة (بيتا) بالسواتر الترابية، لمنع مشاركة فلسطينيين من القرى المجاورة في المسيرة، وفق ما نشره ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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